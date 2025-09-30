Advertisement
Gandhi Jayanti 2025: जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बनेंगे बापू के अनमोल विचार, पढ़ें गांधी जी के प्रेरक संदेश

Gandhi Jayanti 2025 Quotes: 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती है. ऐसे में इस खबर में ह आपके लिए लेकर आए हैं गांधी जी से जुड़े कुछ अनमोल विचार, जो हर छात्र को पढ़ना चाहिए. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:19 AM IST
10 Lines on Gandhi Jayanti 2025: हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है. इस दिन उनका जन्म हुआ था, जिसे हम सभी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. ऐसे में गांधी  जयंती के खास मौके पर इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बापू के कुछ अनमोल विचार, जो हर किसी को खासतौर पर छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए.

 गांधी जी के अनमोल विचार- 

  • आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. 

  • जहां प्रेम है वहां जीवन है.

  • कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना मजबूत की विशेषता है.

  • अहिंसा मानव जाति के पास सबसे बड़ा बल है.

  • सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है.

  • जो बदल सकता है, वही स्थायी है.

  • खुद वो बदलाव बनो, जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो.

  • संतोष ही सबसे बड़ा धन है.

  • गांधी जी हर व्यक्ति के अधिकारों के पक्षधर थे.

  • गांधी जी का मानना था कि डर आत्मा को कमजोर करता है.

  • किसी भी समाज का सच्चा विकास उसके महिलाओं के उत्थान पर निर्भर करता है.

  • गांधी जी के जीवन से हमें संघर्ष और समाज सेवा आदत सिखनी चाहिए.

  • गांधी जयंती यह बताती है कि उनका उद्देश्य केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि न्याय और समानता था.

  • गांधी जी स्वच्छता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे.

