Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?
Hindi Newsशिक्षा

Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

Ganesh Chaturthi 2025 GK: क्या आपको पता है, गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:23 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

Trending GK Quiz on Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज देशभर में मनाया जा रहा है. इसी के साथ आज से लोगों के घरों और पंडालों में बप्पा मे विजारमान होंगे. इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं  गणेश जी से जुड़े टॉप 10 सवाल और जवाब, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देवी-देवता से जुड़े सवाल और जवाब पूछे जाते हैं. 

1. सवाल- गणेश जी के वाहन का क्या नाम है?
जवाब- मूषक (चूहा)

2. सवाल- गणेश जी के एक दांत को टूटने के कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है?
जवाब- एकदंत

3.  सवाल- गणेश जी ने किस ग्रंथ को लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं?
जवाब- महाभारत

4.  सवाल- गणेश जी के भाई का नाम क्या है?
जवाब- कार्तिकेय 

5.  सवाल- गणेश जी के चार प्रमुख नाम बताओ?
जवाब- गणपति, विनायक, लंबोदर, गजानन

6.  सवाल- माता पार्वती ने गणेश जी की किससे बनाया था?
जवाब- उबटन से 

7.  सवाल- गणेश जी का कोई एक मंत्र बताएं?
जवाब- "ॐ गण गणपतये नमः"

8. सवाल- गणेश जी की पूजा में उन्हें किस चीज का भोग लगाया जाता है?
जवाब- मोदक

9. सवाल- गणेश जी के किस नाम को विघ्न दूर करने वाला माना जाता है?
जवाब- विघ्नहर्ता 

10. सवाल- गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?
जवाब- गणपति

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

