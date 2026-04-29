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Hindi Newsशिक्षाGanga Expressway GK Quiz: गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम ने किया उद्घाटन, कार के साथ उड़ेगा हवाई जहाज; बाइक वालों की खैर नहीं!

Ganga Expressway GK Quiz: गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम ने किया उद्घाटन, कार के साथ उड़ेगा हवाई जहाज; बाइक वालों की खैर नहीं!

 Ganga Expressway GK Quiz: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है. ये एक्सप्रेसवे क्यों खास है और किस लिए चर्चाओं में है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:09 PM IST
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ganga expressway gk quiz
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Ganga Expressway GK Quiz: उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किया जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत आई है. ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मेरठ से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है. ये परियोजना न सिर्फ यात्रा को तेज बनाएगी, बल्कि अपनी अनोखी खासियतों की वजह से भी चर्चा में है. सबसे खास बात ये है कि इसके एक हिस्से में एयरस्ट्रिप (हवाई पट्टी) बनाई गई है, जहां विमान की लैंडिंग और टेकऑफ संभव है. इस एक्सप्रेसवे पर जहां कार और अन्य तेज वाहन चल सकेंगे. आइए जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की प्रमुख खासियत क्या-क्या हैं?

गंगा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का खास इंतजाम

गंगा एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी के साथ कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जो आने-जाने वाले वाहनों की खास निगरानी रखी जाएगी. इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाया जा सकता है. यहां पर धनुष के आकार के कई आधुनिक टोल प्लाजा बने हुए है.

हेलमेट के बिना बाइक चलाई तो लगेगा जुर्माना

टोल प्लाजा के साथ यहां कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जो हाईटेक कैमरों और तकनीक से हर एक्टिविटी पर नजर रख पाएंगे. अगर कोई बाइक चालक बिना हेलमेट के चलाता दिखा तो उसकी तस्वीर तुरंत खींच ली जाएगी और चालान सीधे पते पर चालान के साथ पहुंच जाएगी.

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गंगा एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी वाहनों का इंतजाम

सीसीटीवी से निगरानी के साथ-साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर किसी तरह के दुर्घटना या इमरजेंसी होने पर भी खास इंतजाम किया गया है. इसके लिए तैयारी की गई है और एक्सप्रेस वे पर कई इमरजेंसी वाहन हैं. यहां हर 30 किलोमीटर की दूरी पर एंबुलेंस और क्रेन्स हैं. पूरे एक्सप्रेस वे की मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक कैमरे है.

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है. इसके साथ ये वो एक्सप्रेस वे बन गया है जहां सबसे ज्यादा संख्या में गाड़ियां चलेंगी. 

गंगा एक्सप्रेसवे पर उतर सकेगा हवाई जहाज

गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत है कि यहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान उतर सकें. ऐसे में यहां पर एयरफोर्स की आपातकालीन लैंडिंग हो सकती है. इसके अलावा बड़े स्तर पर एयर शो और प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं. ऐसी सुविधा के साथ भारत में बहुत कम एक्सप्रेसवे हैं और ये ही कारण है कि ये प्रोजेक्ट और भी खास बन जाता है.

ये भी पढ़ें- 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की सीएम, क्या जानते पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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