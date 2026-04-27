UP के इन जिलों से गुजरता है यूपी की नई 'लाइफलाइन' गंगा एक्सप्रेस-वे, सिर्फ 6-7 घंटे में पहुंचेंगे मेरठ से प्रयागराज

Ganga Expressway Route Map 2026: उत्तर प्रदेश का 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा और राज्य के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा. ये प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बिहार सीमा तक अपनी कनेक्टिविटी के जरिए यूपी के आर्थिक विकास का नया आधार बनेगा.
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Ganga Expressway Route Map 2026: उत्तर प्रदेश अब तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी के साथ गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है. ये एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है. इसे राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है. ये मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है. इससे पहले जो सफर 11 से 12 घंटे में पूरा होता था, अब वह लगभग 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा. ये परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास को नई दिशा देने वाली है.
ये एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है. इनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं. इसके दायरे में करीब 519 गांव भी आते हैं. इससे गांव और शहर के बीच दूरी कम होगी. लोगों को बाजार, नौकरी और सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी. ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने का काम करेगा.
इस एक्सप्रेसवे की खास बात इसकी कनेक्टिविटी है. मेरठ के पास यह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है. इससे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. अब दिल्ली से प्रयागराज का सफर ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा. वहीं उन्नाव के पास इसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है. इससे आगरा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों तक पहुंच भी सरल हो जाएगी.
भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को और भी आगे बढ़ाने की योजना है. प्रयागराज से इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है. इससे गाजीपुर और बलिया तक सीधा रास्ता बनेगा. आगे चलकर इसे बिहार के बक्सर तक बढ़ाने की भी योजना है. इसके अलावा हरिद्वार और उत्तराखंड से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है. इससे धार्मिक और पर्यटन यात्रा में भी सुविधा मिलेगी.
इस प्रोजेक्ट से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच भी आसान होगी. बुलंदशहर के पास से एक लिंक रोड सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी. इससे व्यापार और उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा. साथ ही, भविष्य में गोरखपुर से शामली तक एक नया एक्सप्रेसवे भी प्लान किया जा रहा है. कुल मिलाकर, गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है. यह उत्तर प्रदेश के विकास का मजबूत आधार बनने जा रहा है.
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