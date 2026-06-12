जिस परीक्षा को माना जाता है दुनिया की सबसे सख्त, उसमें भी हो रही है धांधली!

जब भी परीक्षा में नकल, पेपर लीक या धांधली की बात होती है, तो अक्सर चीन की गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा का उदाहरण दिया जाता है. हर साल करीब 1.3 करोड़ छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और इसके लिए पूरे देश में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की जाती है. फैक्ट्रियां तक कुछ समय के लिए काम रोक देती हैं, सड़कों पर शोर कम किया जाता है और प्रशासन पूरी तरह छात्रों की मदद में जुट जाता है. लेकिन क्या इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद धांधली पूरी तरह खत्म हो गई है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि जवाब ‘नहीं’ है. चीन में भी हर साल हजारों लोग परीक्षा में चीटिंग, फर्जीवाड़ा और नकल कराने के मामलों में पकड़े जाते हैं. ऐसे में भारत में NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच गाओकाओ मॉडल पर बहस फिर तेज हो गई है.