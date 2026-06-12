जिस परीक्षा को माना जाता है दुनिया की सबसे सख्त, उसमें भी हो रही है धांधली!

जब भी परीक्षा में नकल, पेपर लीक या धांधली की बात होती है, तो अक्सर चीन की गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा का उदाहरण दिया जाता है. हर साल करीब 1.3 करोड़ छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और इसके लिए पूरे देश में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की जाती है. फैक्ट्रियां तक कुछ समय के लिए काम रोक देती हैं, सड़कों पर शोर कम किया जाता है और प्रशासन पूरी तरह छात्रों की मदद में जुट जाता है. लेकिन क्या इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद धांधली पूरी तरह खत्म हो गई है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि जवाब ‘नहीं’ है. चीन में भी हर साल हजारों लोग परीक्षा में चीटिंग, फर्जीवाड़ा और नकल कराने के मामलों में पकड़े जाते हैं. ऐसे में भारत में NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच गाओकाओ मॉडल पर बहस फिर तेज हो गई है.
गाओकाओ चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गिना जाता है. इस साल करीब 1.3 करोड़ छात्रों ने दो दिनों तक चली इस परीक्षा में हिस्सा लिया. चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने हाल ही में बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और पूरा देश छात्रों के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया. चीन में गाओकाओ सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सबसे बड़ा पड़ाव मानी जाती है. इसी वजह से इसकी सुरक्षा और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
गाओकाओ की चर्चा भारत में ऐसे समय हो रही है जब NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद सुर्खियों में है. मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा को कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. इससे 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए. अब NTA ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है. मामले की जांच CBI कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं. इस घटना के बाद सोशल मीडिया और टीवी बहसों में चीन की परीक्षा प्रणाली की तुलना भारत से की जाने लगी.
गाओकाओ को सुरक्षित बनाने के लिए चीन में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है. प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर उनके परिवहन तक हर चरण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चीटिंग से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी होती है. माना जाता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तकनीक और मानव निगरानी दोनों का इस्तेमाल जरूरी है. यही वजह है कि गाओकाओ को अक्सर दुनिया की सबसे सुरक्षित परीक्षाओं में गिना जाता है.
China's Gaokao — the world's largest exam & India's equivalent of JEE/NEET rolled into one — was conducted smoothly for 1.3 crore students in just 2 days
Factories paused. Roads quieted. The entire nation rallied for its students.
चीन की गाओकाओ — दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा,… pic.twitter.com/aSbpL05suN
— Yu Jing (@ChinaSpox_India) June 10, 2026
कड़ी सुरक्षा के बावजूद कुछ लोग नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं. चीन की सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2015 से अप्रैल 2024 के बीच 11,000 से अधिक लोगों को परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए सजा दी गई. इनमें नकल कराने वाले गिरोह चलाना, परीक्षा के उत्तर बेचना और दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देना जैसे अपराध शामिल थे. यह दिखाता है कि तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बावजूद कुछ लोग गलत तरीके अपनाने की कोशिश करते रहते हैं.
चीन में कई चर्चित चीटिंग मामले सामने आ चुके हैं. एक मामले में 2020 की गाओकाओ परीक्षा के दौरान नकल नेटवर्क चलाने वाले एक शिक्षक को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. चीनी अदालतों का कहना है कि गाओकाओ प्रतिभा चयन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसमें चीटिंग शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा हमला है. इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाती है. गंभीर अपराधों के लिए तीन से सात साल तक की जेल और भविष्य की परीक्षाओं में प्रतिबंध जैसी सजा भी दी जा सकती है.
NEET-UG विवाद ने भारत में परीक्षा सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रश्नपत्र तैयार करने, छपाई, भंडारण, परिवहन और वितरण तक हर स्तर पर सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है. सरकार ने 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून लागू किया था, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं. NEET-UG 2026 मामले की जांच और उससे निकलने वाले निष्कर्ष भविष्य में भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों का रास्ता तय कर सकते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी परीक्षा व्यवस्था 100 प्रतिशत त्रुटिहीन नहीं हो सकती. चीन जैसी सख्त व्यवस्था में भी हजारों लोग चीटिंग के मामलों में पकड़े गए हैं. हालांकि मजबूत कानून, आधुनिक तकनीक, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई से ऐसे मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है. भारत और चीन दोनों के अनुभव यह बताते हैं कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है.