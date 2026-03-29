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Hindi Newsशिक्षाDo You Know: सिर्फ लाल ही नहीं नीले, सफेद और काले रंग के भी होते हैं गैस सिलेंडर; क्या जानते हैं अंतर?

Do You Know: सिर्फ लाल ही नहीं नीले, सफेद और काले रंग के भी होते हैं गैस सिलेंडर; क्या जानते हैं अंतर?

Gas Cylinder Colors Explained: आप कितने तरह के गैस सिलेंडर देखें हैं? क्या आप लाल, नीले, सफेद, काले, भूरे, ग्रे आदि रंग के सिलेंडर का मतलब जानते हैं? क्यों अलग-अलग रंग के सिलेंडर होते हैं? आइए विस्तार से जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:59 AM IST
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Gas Cylinder Colors meaning Explanation
Gas Cylinder Colors meaning Explanation

Gas Cylinder Colors Explained: इन दिनों ईरान-अमेरिका युद्ध और देशों में गैस-सिलेंडर किलत, खासतौर पर ये दो चीजें ही चर्चाओं में हैं. भारत में घरेलू से लेकर कमर्शियल सिलेंडर न मिलने वाली खबरों ने हर घर की बातचीत में पहली जगह बना रखी है. ये मुद्दा है ही ऐसा कि लोगों को सिलेंडर न मिलने पर टेंशन लेनी पड़ रही है. इसके बिना चूल्हा-चौका कैसे हो? सीधे और साफ तौर पर कहे तो गैस सिलेंडर की कमी होने पर रसोई की रौनक ही खत्म हो सकती है. बिना सिलेंडर के या तोइंडक्शन चूल्हा में खाना पकाना पड़ सकता है या फिर वो ही पुराने समय का स्टाइल, मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी बनानी पड़ सकती है. खैर भारत में सिलेंडर की कमी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

अब बात करें सिलेंडर के रंगों की तो क्या जानते हैं आप लाल, काले, सफेद से लेकर नीले रंग के भी सिलेंडर होते हैं? हालांकि, अलग-अलग रंगों के साथ इन सिलेंडरों की खासियत भी अलग होती है. लाल रंग का सिलेंडर तो ज्यादातर घरों में होता ही है जो घरेलू सिलेंडर या 14.2 किलो के सिलेंडर के तौर पर जाना जाता है, आइए नीले, सफेद और काले रंग के सिलेंडर के बीच क्या अंतर है जान लेते हैं.

अलग-अलग गैस भरी होने के साथ रंग भी अलग

दरअसल, सिलेंडर का रंग ही अलग-अलग नहीं होता है बल्कि उसमें भरी गैस भी अलग-अलग होती है. विभिन्न गैस का सिलेंडर हल्का तो कुछ भारी भी होता है. लाला, नीला, काला, ग्रे, भूरा और सफेद रंग सिलेंडर अलग-अलग गैस के साथ होता है.

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लाल रंग का सिलेंडर कौन सा होता है?

लाल रंग के सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) भरी होती है, जो घरों की रसोई में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. इसके लाल रंग होने के पीछे की वजह खतरे को दर्शाता है. दरअसल, एलपीजी काफी तेजी से आग पकड़ सकती है और ये ही वजह है कि अलर्ट मोड के रूप में इस सिलेंडर का रंग लाल है जिसे देखकर ही सावधान रहने का संकेत मिलता रहे.

सफेद रंग का सिलेंडर कौन सा है?

सफेद रंग शांति और जीवन का प्रतीक है और इस रंग के सिलेंडर का काम भी कुछ ऐसा ही है. दरअसल, सफेद रंग के सिलेंडर में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस होती है. मेडिकल इमरजेंसी होने पर इस गैस को सफेद रंग के साथ पहचान दी गई है. आमतौर पर सफेद रंग का सिलेंडर अस्पतालों और एंबुलेंस

काले रंग के सिलेंडर का मतलब क्या है?

काले रंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है. आमतौर पर इस सिलेंडर का इस्तेमाल बड़े-बड़े कारखानों, गाड़ियों के टायरों में हवा भरने से लेकर चिप्स के पैकेट को फ्रेश रखने आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ऐसी गैस होती है जो तेजी से किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करती है. 

ये भी पढ़ें- GK Trending Quiz: न 13, न 15... क्यों 14.2 किलो का ही होता है घरेलू सिलेंडर? क्या जानते हैं आप

नीले रंग के सिलेंडर का मतलब?

नीले रंग के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है. खासतौर पर इस गैस वाले सिलेंडर का इस्तेमाल डेंटिस्ट और डॉक्टरों द्वारा किया जाता है. मरीजों को दर्द राहत देने या एनेस्थीसिया देने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है.

भूरे रंग का सिलेंडर का मतलब क्या है?

मेलों में रंग-बिरंगे गुब्बारों में हवा भरे और फिर वो गुब्बारे उड़ जाते हैं, ये आपने देखा होगा. दरअसल, उसमें हवा भरने के लिए ही भूरे रंग का सिलेंडर होता है. इस रंग के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी होती है जो सामान्य हवा से भी काफी हल्की होती है. अब कभी भूरे रंग का सिलेंडर दिखे तो समझ सकेंगे कि उसमें हीलियम गैस है.

ग्रे या स्लेटी रंग का सिलेंडर कौन सा होता है?

ग्रे या स्लेटी रंग के गैस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है. आमतौर पर इस गैस वाले सिलेंडर का इस्तेमाल आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है. इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी ग्रे सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी एक दूसरे से कैसे अलग, क्या जानते हैं तीनों गैसों के बीच अंतर?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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