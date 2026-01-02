Advertisement
trendingNow13061243
Hindi Newsशिक्षाGATE Admit Card 2026: अभी नहीं जारी होगा गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट हो गया है लाइव

GATE Admit Card 2026: अभी नहीं जारी होगा गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट हो गया है लाइव

GATE Admit Card 2026: गेट परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी होने वाला था जिसे आईआईटी, गुवाहाटी की ओर से पोस्टपोन कर दिया गया है. जल्द ही गेट एडमिट कार्ड के जारी होने की नई डेट का ऐलान किया जाएगा. इससे पहले वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का एक्टिव लिंक जारी कर दिया गया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GATE Admit Card 2026: अभी नहीं जारी होगा गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट हो गया है लाइव

GATE Admit Card 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने वाला था लेकिन अभी इसे जारी नहीं किया जाएगा. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है. खबरों के अनुसार 2 जनवरी 2026 को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा गेट 2026 एडमिट कार्ड को जारी किया जाना था लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. गेट 2026 का एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकता है. इससे पहले आईआईटी, गुवाहाटी ने मॉक टेस्ट को जारी कर दिया है. आइए गेट परीक्षा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

मॉक टेस्ट जारी

आईआईटी, गुवाहाटी की ओर से गेट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना और आसान हो सकेगा. मॉक टेस्ट में शामिल होकर उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक जारी होगा गेट 2026 एडमिट कार्ड?

गुवाहाटी (IIT) की ओर से अलग-अलग एग्जाम सेंटरों में 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये एग्जाम कंप्यूटर मोड में आयोजित होगा. इसका रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी हो सकता है. जबकि, एडमिट कार्ड को परीक्षा से कुछ दिनों पहले जारी किया जा सकता है. जनवरी के आखिरी तारीख या फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी हो सकता है.

गेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.iitg.ac.in/ पर जाएं.
  2. होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक्टिव लिंक शो हो जाएगा.
  3. यहां 'GATE Admit Card 2026' शो होगा उस पर क्लिक कर लें.
  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करें.
  5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का शो हो जाएगा जिसमें परीक्षा संबंधित डिटेल्स होंगी.
  6. यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- विदेश से करना है नर्स का कोर्स? एडमिशन से लेकर करियर तक; जानें सब कुछ

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

gate admit card

Trending news

उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर