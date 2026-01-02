GATE Admit Card 2026: अभी नहीं जारी होगा गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट हो गया है लाइव

GATE Admit Card 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने वाला था लेकिन अभी इसे जारी नहीं किया जाएगा. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है. खबरों के अनुसार 2 जनवरी 2026 को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा गेट 2026 एडमिट कार्ड को जारी किया जाना था लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. गेट 2026 का एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकता है. इससे पहले आईआईटी, गुवाहाटी ने मॉक टेस्ट को जारी कर दिया है. आइए गेट परीक्षा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

मॉक टेस्ट जारी

आईआईटी, गुवाहाटी की ओर से गेट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना और आसान हो सकेगा. मॉक टेस्ट में शामिल होकर उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

कब तक जारी होगा गेट 2026 एडमिट कार्ड?

गुवाहाटी (IIT) की ओर से अलग-अलग एग्जाम सेंटरों में 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये एग्जाम कंप्यूटर मोड में आयोजित होगा. इसका रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी हो सकता है. जबकि, एडमिट कार्ड को परीक्षा से कुछ दिनों पहले जारी किया जा सकता है. जनवरी के आखिरी तारीख या फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी हो सकता है.

गेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.iitg.ac.in/ पर जाएं. होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक्टिव लिंक शो हो जाएगा. यहां 'GATE Admit Card 2026' शो होगा उस पर क्लिक कर लें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का शो हो जाएगा जिसमें परीक्षा संबंधित डिटेल्स होंगी. यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

