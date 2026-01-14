GATE 2026 Admit Card: जारी हुआ गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, डाउनलोड प्रोसेस के साथ जानें एग्जाम पैटर्न और अन्य डिटेल्स

GATE 2026 Admit Card: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी द्वारा गेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर GATE 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड को दो ऑफिशियल वेबसाइट- gate2026.iitg.ac.in और goaps.iitg.ac.in पर जारी किया गया है. आइए गेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तरीके को जानने के अलावा परीक्षा की तारीख और एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं.

कब होगी GATE 2026 परीक्षा?

इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा GATE 2026 एग्जाम को 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. भारत और विदेश में कई केंद्रों के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दो शिफ्ट में इस परीक्षा को करवाया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. जबकि, दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगा.

कैसे डाउनलोड करें गेट 2026 एडमिट कार्ड?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं. होमपेज पर गेट 2026 एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर Login का ऑप्शन शो होगा. रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा. यहां से गेट 2026 एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे और प्रिंट आउट का ऑप्शन भी यहां मिलेगा.

गेट 2026 परीक्षा पैटर्न क्या है?

गेट परीक्षा को कुल 30 विषयों के लिए आयोजित किया जाएगा. 30 सब्जेक्ट्स में से 1 या 2 पेपर का चयन करने का ऑप्शन मिलता है. कुल 3 घंटे के समय के साथ परीक्षा का आयोजन होगा. कुल 100 मल्टीपल टाइप सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 15 सवाल जनरल एप्टीट्यूड विषय और 85 सवाल उम्मीदवारों की ओर से चयनित किए गए विषय से संबंधित पूछे जाएंगे. हर गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी.

