GATE 2026 Admit Card: IIT गुवाहाटी कभी भी जारी कर सकता है एडमिट कार्ड, gate2026.iitg.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

GATE 2026 Admit Card Releasing Soon: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), गुवाहाटी की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन टेक्नोलॉजी (GATE) 2026 का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:18 PM IST
GATE 2026 Admit Card Expected Soon: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन टेक्नोलॉजी (GATE) 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), गुवाहाटी की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर GATE 2026 का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि को पोस्टपोन किया गया है और हॉल टिकट जारी करने का रिवाइज्ड डेट जल्द जारी किया जाएगा. 

कब होगी परीक्षा?
IIT गुवाहाटी की ओर से GATE 2026 परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन परीक्षा केंद्र पर अपना हॉल टिकट ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के उम्मीदवारों को केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड:
GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, GATE एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन हर साल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो IITs, NITs, IISc, आदि में M.Tech, MS, PhD जैसे कार्यक्रमों में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में भर्ती होना चाहते हैं.

