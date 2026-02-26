IIT Guwahati ने खोली ऑब्जेक्शन विंडो, इस तारीख तक चैलेंज का आखिरी मौका, जान लें आप

Indian Institute of Technology Guwahati ने GATE 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद अब उस पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है. जो भी छात्र आंसर की में दिए गए जवाबों से सहमत नहीं हैं, वे उन्हें चुनौती दे सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को GOAPS (GATE Online Application Processing System) पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा.

कब तक कर सकते हैं आपत्ति

यह सुविधा 28 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध रहेगी. इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी. हर सवाल को चुनौती देने के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी. यह फीस वापस नहीं की जाएगी. यानी अगर आपकी आपत्ति सही भी साबित होती है, तब भी फीस रिफंड नहीं होगी.

कौन कर सकता है आपत्ति

सिर्फ रेगुलर उम्मीदवार ही आंसर की को चुनौती दे सकते हैं. प्रोविजनल उम्मीदवार आपत्ति नहीं उठा सकते, लेकिन वे पोर्टल पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और आंसर की देख सकते हैं.

कैसे करें आंसर की को चैलेंज

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर GOAPS पोर्टल में लॉगिन करें. इसके लिए एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा. इसके बाद आंसर की और प्रश्न पत्र देखें, जिस सवाल पर आपत्ति करनी है उसे चुनें, सही कारण और दस्तावेज अपलोड करें, फिर फीस जमा करके सबमिट कर दें.

GATE स्कोर क्यों है जरूरी

GATE का स्कोर आगे की पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए बहुत काम आता है. इसके जरिए छात्र Master of Technology, Master of Engineering, Master of Science और Doctor of Philosophy जैसे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों (PSUs) में नौकरी और रिसर्च के मौके भी इसी स्कोर के आधार पर मिलते हैं. Council of Scientific and Industrial Research जैसी संस्थाओं में भी यह स्कोर काम आता है.

बता दें, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख से पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज कर दें, क्योंकि बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा.

