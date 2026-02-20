इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स अलर्ट! GATE 2026 रिस्पॉन्स शीट रिलीज मोड में, ऐसे करें चेक

इंजीनियरिंग की बड़ी परीक्षा GATE 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. Indian Institute of Technology Guwahati अपनी ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर MTech और PhD एडमिशन के लिए GATE 2026 प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट पब्लिश करने वाला है. GATE 2026 आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को एक्सेस करने और डाउनलोड करने के लिए लॉगिन डिटेल्स में एनरोलमेंट ID या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के इस्तेमाल से देख सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा

इस साल Graduate Aptitude Test in Engineering यानी GATE परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा देशभर में अलग-अलग विषयों के लिए ली गई थी.

बता दें, आधिकारिक जानकारी के अनुसार GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को जारी किया जाएगा. इस परीक्षा का स्कोर रिजल्ट आने की तारीख से तीन साल तक मान्य रहेगा. यानी छात्र इस स्कोर का इस्तेमाल आगे एडमिशन या नौकरी के लिए कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

GATE परीक्षा क्यों होती है

GATE एक राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा है. इसके जरिए छात्रों की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अन्य विषयों की समझ को परखा जाता है. यह परीक्षा Indian Institutes of Technology और Indian Institute of Science मिलकर आयोजित करते हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है. GATE 2026 में कुल 30 अलग-अलग पेपर आयोजित किए गए थे. इसमें कुछ पेपर पूरे और कुछ सेक्शन के हिसाब से लिए गए.

Answer Key और रिस्पॉन्स शीट कैसे देखें

छात्रों को आंसर की देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Download GATE Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना Enrollment ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा. स्क्रीन पर आंसर की दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट भी किया जा सकता है.

आपत्ति कैसे दर्ज करें

अगर किसी छात्र को आंसर की में कोई गलती लगती है, तो वह तय समय के अंदर फीस देकर आपत्ति दर्ज कर सकता है. इसके बाद अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा.

कैसे बनता है GATE स्कोर

GATE में पहले छात्रों के असली नंबर यानी रॉ मार्क्स निकाले जाते हैं. अगर परीक्षा एक ही सत्र में हुई है तो वही नंबर सीधे स्कोर बनाने में इस्तेमाल होते हैं. कुछ पेपर कई शिफ्ट में होते हैं, इसलिए सभी छात्रों को बराबरी का मौका देने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है. इसमें यह माना जाता है कि हर शिफ्ट में छात्रों की क्षमता लगभग एक जैसी होती है. इसी आधार पर उनके नंबर को एडजस्ट किया जाता है.

छात्रों की रिस्पॉन्स शीट उनके GOAPS अकाउंट में उपलब्ध होगी. इसलिए सभी छात्र समय पर लॉगिन करके अपनी जानकारी जरूर चेक करें, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE 2026: यूपीएससी सीएसई के आवेदन के लिए 4 दिन बाकी, फटाफट ऐसे कर लें रजिस्ट्रेशन