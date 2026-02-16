GATE 2026 Answer Key: कभी भी जारी हो सकती है GATE 2026 आंसर-की, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अब अलर्ट रहने की जरूरत है. GATE 2026 के सभी सेशन खत्म होने के बाद उम्मीदवार आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार फरवरी में कभी भी प्रोविजनल आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा सकती है. हालांकि अभी तक कोई तय तारीख घोषित नहीं की गई है. आंसर-की में उम्मीदवार अपने जवाबों की तुलना ऑफिशियल उत्तरों से कर सकते हैं और रिजल्ट से पहले अपने नंबरों का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर किसी सवाल में गलती लगे तो तय समय सीमा के अंदर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.

रिस्पॉन्स शीट

कई रिपोर्ट्स के अनुसार पहले उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी जारी हो सकती है. इसके बाद प्रोविजनल आंसर-की और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार GOAPS पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होती है. पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने उत्तरों की तुलना करके स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

अनुमान

इसके अलावा छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आंसर-की केवल अनुमान लगाने का माध्यम होती है, अंतिम स्कोर का फैसला फाइनल आंसर-की और रिजल्ट से ही होता है. इसलिए अगर नंबर उम्मीद से कम लगें तो घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार सवालों के उत्तर में बदलाव या नॉर्मलाइजेशन के कारण स्कोर बढ़ भी सकते हैं. बेहतर होगा कि उम्मीदवार शांत दिमाग से हर सवाल को दोबारा देखें और अगर भरोसा हो तभी आपत्ति दर्ज करें. जो छात्र पहली बार GATE का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये अनुभव आगे की तैयारी में मददगार साबित हो सकता हैय. इससे उन्हें अपनी कमजोरियां और मजबूत टॉपिक समझ में आएंगे. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की ओर से जारी हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए.

फीस देकर दर्ज करें आपत्ति

छात्रों को अगर किसी सवाल या उत्तर में गलती लगे तो वो प्रति सवाल 500 रुपये फीस देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. परीक्षा अधिकारी सभी आपत्तियों की जांच करेंगे और सही पाए जाने पर बदलाव करेंगे. इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी जो रिजल्ट का आधार बनेगी.

तीन चरणों में हुई थी परीक्षा

GATE परीक्षा 7, 8 और 14 फरवरी को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के जरिए छात्रों को पोस्टग्रेजुएशन एडमिशन और कई सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलता है.