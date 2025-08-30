GATE 2026 Exam में होंगे कुल 30 पेपर, IIT करने वाले 26 सितंबर से पहले करें आवेदन; जानें Step By Step प्रोसेस

GATE 2026 Exam Apply Process: क्या आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) की परीक्षा देना चाहते हैं? अगर हां, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने 28 अगस्त 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. परीक्षा के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए क्योंकि आखिरी तारीख 26 सितंबर 2025 है. इस साल गेट परीक्षा देने वाले इच्छुकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुका है. GATE के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS) के जरिए होगी. इसलिए अंतिम तारीख से पहले ही आवेदन कर लें. आइए गेट एग्जाम से संबंधित खास बातें जानते हैं.

GATE परीक्षा क्यों की जाती है?

वास्तुकला, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कला या मानविकी जैसे क्षेत्रों में जिन छात्रों ने सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री हासिल कर लिए है वो गेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. गेट की परीक्षा M. Tech, MS, PhD जैसे उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में करियर बनाने और प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में नौकरी हासिल करने के लिए की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

GATE 2026 Exam Date

7 फरवरी 2026 8 फरवरी 2026 14 फरवरी 2026 15 फरवरी 2026

कैसे करें GATE 2026 एग्जाम के लिए अप्लाई?

गेट की आधिकारिक वेबसाइट- gate2026.iitg.ac.in पर जाएं. होमपेज पर Gate 2026 का एप्लीकेशन पोर्टल लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. यहां मांगी जा रही पर्सनल जानकारी और शैक्षणिक डिटेल्स दर्ज करें. जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उन्हें अपलोड कर दीजिए. फॉर्म को एक बार रिवाइज्ड कर लें और फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें. रजिस्ट्रेशन के बाद कन्फर्मेशन का प्रिंट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

GATE 2026 Exam में कितने पेपर होंगे?

नोटिफिकेशन के अनुसार गेट 2026 एग्जाम में इस बार थोड़ा बदलाव रहेगा. इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) श्रेणी के अंतर्गत इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) को शामिल किया जाएगा. गेट 2026 में कुल 30 पेपर होंगे. इनमें कुछ ऐसे पेपर भी हैं जो पिछले 5 सालों में शामिल हुए हैं. इस परीक्षा में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान (XH), बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (BM), ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग (GE), पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (ES), नौसेना वास्तुकला एवं समुद्री इंजीनियरिंग (NM) और डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (DA) जैसे पेपर शामिल होंगे.

कब तक आएगा GATE 2026 परीक्षा का रिजल्ट?

गेट 2026 परीक्षा के लिए आवेदन 26 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है. इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 9 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. गेट परीक्षा फरवरी में होगी. इसके परिणाम की घोषणा 19 मार्च 2026 को हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- NIACL Recruitment 2025: निकल जाएगा मौका! एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 550 पदों के लिए जल्दी करें आवेदन, अब कुछ ही घंटे बाकी