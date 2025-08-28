GATE 2026 Registration आज से; जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम डेट, सिलेबस और फीस की पूरी जानकारी यहां

GATE 2026: गेट एग्जाम 2026 (GATE Exam 2026) के लिए आज यानी 28 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस परीक्षा के जुड़ी सारी डिटेल्स. खबर में जानें कैसे आप गेट परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या है रजिस्ट्रेशन फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित कंप्लीट डिटेल्स.

तारीख में हुआ बदलाव

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू होगी. पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन फिर कुछ तारीखों में बदलाव किया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार गेट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर लिंक जनरेट होने के बाद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

इन तारीखों को कर लें नोट

रजिस्ट्रेशन डेट शुरू- 28 अगस्त 2025

आवेदन करने की लास्ट डेट (बिना लेट फीस के)- 28 सितंबर 2025

आवेदन करने की लास्ट डेट (लेट फीस के)- 09 अक्टूबर 2025

गेट परीक्षा डेट (GATE Exam Date)- 7,8, 14 और 15 फरवरी, 2026

गेट रिजल्ट डेट (GATE Result Date) - 19 मार्च, 2026

GATE रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?

गेट परीक्षा के लिए वो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो वर्तमान में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तीसरे साल में हों या फिर कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, कला, ह्यूमैनिटि्स आदि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

GATE रजिस्ट्रेशन के लिए फीस कितनी है?

महिला, SC, ST, और PwD कैटगरी के लिए फीस: 1000 रुपये

विदेशी नागरिकों सहित अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए फीस: 2000 रुपये

वहीं, अगर कोई कैंडिडेट दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे डबल फीस देनी होगी.

GATE परीक्षा के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

गेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको GATE की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको GATE 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव लिंक मिल जाएगी.

इस लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें.

आखिरी में फाइनल पेज की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

GATE रजिस्ट्रेशन के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

फोटो

डेट ऑफ बर्थ

मोबाइल नंबर

माता-पिता के नाम और डॉक्यूमेंट्स

पता

ग्रेजुएशन की डिग्री

आईडी प्रूफ

जाति प्रमाण पत्र

Official Website Link-