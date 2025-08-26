GATE 2026: गेट रजिस्ट्रेशन की बदल गई तारीख, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

GATE 2026 Registration Date: GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसकी डेट बदल गई है. खबर में कब से और कौन कर सकता है अप्लाई.
GATE Exam 2026 Registartion Date: आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया है. ऐसे में अब गेट परीक्षा के लिए आवेदन 28 अगस्त 2025 से शुरू होगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार गेट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर गुरुवार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे.
इन तारीखों को कर लें नोट
रजिस्ट्रेशन डेट शुरू- 28 अगस्त 2025
आवेदन करने की लास्ट डेट (बिना लेट फीस के)- 28 सितंबर 2025
आवेदन करने की लास्ट डेट (लेट फीस के)- 09 अक्टूबर 2025
गेट परीक्षा- 7,8, 14 और 15 फरवरी, 2026
गेट रिजल्ट- 19 मार्च, 2026
कैसे करें रजिस्ट्रशन?
गेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा.
होम पेज पर आपको GATE 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी, जब इसे एक्टिव कर दिया जाएगा.
इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट करें.
वहीं, लास्ट में फाइनल पेज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें और हार्ड कॉपी निकाल लें.
कौन कर सकता है इस GATE के लिए रजिस्ट्रेशन?
गेट के लिए वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जो वर्तमान में किसी डिग्री प्रोग्राम के तीसरे हों या कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, कला, ह्यूमैनिटि्स में डिग्री हो.
वे उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल ह सकते हैं, जिन्होंने विदेश में ये योग्यता डिग्री किया हो, या फिर कर रहे हों.
खास बात डिग्री कोर्स MoE/AICTE/UGC/UPSC द्वारा BE/BTech/BArch/BPlanning आदि के समकक्ष अप्रूवड होनी चाहिए.