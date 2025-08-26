GATE 2026: गेट रजिस्ट्रेशन की बदल गई तारीख, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Advertisement
trendingNow12896922
Hindi Newsशिक्षा

GATE 2026: गेट रजिस्ट्रेशन की बदल गई तारीख, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

GATE 2026 Registration Date: GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त  से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसकी डेट बदल गई है. खबर में कब से और कौन कर सकता है अप्लाई. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GATE 2026: गेट रजिस्ट्रेशन की बदल गई तारीख, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

GATE Exam 2026 Registartion Date: आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया है. ऐसे में अब गेट परीक्षा के लिए आवेदन 28 अगस्त 2025 से शुरू होगा.  ऐसे में जो भी उम्मीदवार गेट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर गुरुवार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे.  

शौक बनेगा रोजगार! अगर हैं Foodie? तो खाने-पकाने के हॉबी को बनाएं करियर, जानें बेहतरीन ऑप्शन

इन तारीखों को कर लें नोट

Add Zee News as a Preferred Source

  • रजिस्ट्रेशन डेट शुरू- 28 अगस्त 2025

  • आवेदन करने की लास्ट डेट (बिना लेट फीस के)- 28 सितंबर 2025

  • आवेदन करने की लास्ट डेट (लेट फीस के)- 09 अक्टूबर 2025

  • गेट परीक्षा- 7,8, 14 और 15 फरवरी, 2026

  • गेट रिजल्ट- 19 मार्च, 2026

कैसे करें रजिस्ट्रशन? 

  • गेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको GATE 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी, जब इसे एक्टिव कर दिया जाएगा. 

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट करें. 

  • वहीं, लास्ट में फाइनल पेज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें और हार्ड कॉपी निकाल लें. 

हिमाचल प्रदेश में मौसम का प्रकोप; स्कूल-कॉलेज बंद! CM सुक्खू ने दी सावधानी की सलाह

कौन कर सकता है इस GATE के लिए रजिस्ट्रेशन?

  • गेट के लिए वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जो वर्तमान में किसी डिग्री प्रोग्राम के तीसरे हों या कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, कला, ह्यूमैनिटि्स में डिग्री हो.

  • वे उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल ह सकते हैं, जिन्होंने विदेश में ये योग्यता डिग्री किया हो, या फिर कर रहे हों. 

  • खास बात डिग्री कोर्स MoE/AICTE/UGC/UPSC द्वारा BE/BTech/BArch/BPlanning आदि के समकक्ष अप्रूवड होनी चाहिए.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

GATE Exam 2026Gate registration

Trending news

'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
;