GATE 2026: गेट रजिस्ट्रेशन की बदल गई तारीख, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

GATE Exam 2026 Registartion Date: आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया है. ऐसे में अब गेट परीक्षा के लिए आवेदन 28 अगस्त 2025 से शुरू होगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार गेट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर गुरुवार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे.

इन तारीखों को कर लें नोट

रजिस्ट्रेशन डेट शुरू- 28 अगस्त 2025

आवेदन करने की लास्ट डेट (बिना लेट फीस के)- 28 सितंबर 2025

आवेदन करने की लास्ट डेट (लेट फीस के)- 09 अक्टूबर 2025

गेट परीक्षा- 7,8, 14 और 15 फरवरी, 2026

गेट रिजल्ट- 19 मार्च, 2026

कैसे करें रजिस्ट्रशन?

गेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको GATE 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी, जब इसे एक्टिव कर दिया जाएगा.

इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट करें.

वहीं, लास्ट में फाइनल पेज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें और हार्ड कॉपी निकाल लें.

कौन कर सकता है इस GATE के लिए रजिस्ट्रेशन?