GATE 2026: बढ़ गई गेट परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब बिना लेट फीस के साथ इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

GATE 2026 Registration Last Date: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) की ओर से गेट के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को 6 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है. इस तारीख तक कोई भी उम्मीदवार बिना लेट फीस के आवेदन कर सकता है. इस डेट के बाद आपको लेट फीस देनी होगी. ऐसे में जो भी छात्र इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT GUWAHATI) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

यहां देखें नया शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू- 28 अगस्त 2025

रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 6 अक्तूबर 2025

लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 9 अक्तूबर 2025

गेट परीक्षा- 7, 8, 14, 15 फरवरी 2026

गेट रिजल्ट- 19 मार्च 2026

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को आवेदन फीस देनी होगी. रेगुलर पीरियड में ये 1200 रुपये है. वहीं, एक्सटेंडेंड पीरियड में 2500 रुपये फीस आपको जमा करनी होगी. इसके अलावा एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटगरी वालों को रेगुलर डेट में 1000 रुपये और एक्सटेंडेड तारीखों में 1500 रुपये का भुगतान करना होगा.

गेट परीक्षा के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा.

यहां आपको होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर फॉर्म अच्छे से भरें.

अब पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करें और ऑनलाइन फीस सबमिट करें.

आखिर में पेज को डाउलनोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

