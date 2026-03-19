GATE 2026 Result (OUT): जारी हुआ गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

GATE 2026 Result Declared: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका है. IIT गुवाहाटी ने गेट 2026 रिजल्ट की घोषणा कर दी है. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है. आइए फटाफट से गेट रिजल्ट चेक करने और डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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GATE 2026 Result Declared: इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट को लेकर चल रहा इंतजार समाप्त हुआ. दरअसल, गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 19 मार्च 2026 को IT-गुवाहाटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर गेट परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है. इस साल कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल की. इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है. अगर आप भी बेसब्री से गेट 2026 के रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं तो फटाफट से आइए जान लेते हैं कैसे और कहां से गेट 2026 स्कोर को चेक कर सकते हैं?
7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 को परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार गेट 2026 रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आईआईटी गुवाहाटी की ओर से जल्द ही सभी 30 विषयों के टॉपर्स की सूची भी जारी की जाएगी. टॉपर्स की लिस्ट में उम्मीदवार का नाम, 100 में से प्राप्त रॉ मार्क्स समेक 1000 में से गेट स्कोर आदि देखा जा सकेगा.
गेट 2026 रिजल्ट को देखने के अलावा अपने स्कोर को चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल पर जाना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं. यहां रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और ‘Arithmetic Expression’ जैसे एक छोटे से सवाल को हल करने के बाद लॉगिन कर सकेंगे. रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाएगा तब स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकेंगे. गेट 2026 रिजल्ट को देखने के अलावा वहां से ही स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकेंगे.
ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE-2026) रिजल्ट की घोषणा के साथ डायरेक्ट लिंक भी जारी किया जा चुका है. अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड को ऑनलाइन चेक करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर (GATE 2026 RESULT) क्लिक करके चेक कर सकते हैं.
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