GATE 2026 Result: किसी भी समय जारी हो सकता है IIT-गुवाहाटी GATE का रिजल्ट, ये है चेक करने का आसान प्रोसेस

GATE 2026 Result: इस साल के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. IIT गुवाहाटी द्वारा किसी भी समय गेट 2026 परिणाम की घोषणा की जा सकती है. इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये साल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जिसमें पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक डिग्री मात्र प्रक्रिया नहीं है बल्कि भविष्य में कई बड़े रास्ते तक पहुंचाने के लिए इस परीक्षा की योग्यता मान्य है. कई सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ गेट परीक्षा क्वालीफाई उम्मीदवार होने पर ही लाखों की नौकरी मिल सकती है.

कब तक गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट होगा घोषित?

इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी हो सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IIT गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गेट 2026 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कहां से गेट 2026 रिजल्ट चेक करें?

गेट 2026 रिजल्ट को चेक करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल जाना होगा. आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर गेट रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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गेट 2026 रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाए. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद लॉगिन करें. सिक्योरिटी के लिहाज से एक छोटा मैथ का सवाल भी पूछा जाता है. यहां Arithmetic Expression हल करने के बाद लॉगिन प्रोसेस पूरा होगा. इसके बाद स्क्रीन पर गेट रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

गेट 2026 रिजल्ट के बाद क्या?

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मास्टर्स कोर्स के लिए योग्य माना जाता है. ऐसे उम्मीदवार जो IIT या NIT जैसी बड़ी संस्थानों में मास्टर डिग्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो गेट परीक्षा देकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. IIT और NIT में Ph.D. या M.Tech या फिर किसी अन्य मास्टर कोर्स में एडमिशन के लिए गेट परीक्षा में सफल होना जरूरी होती है.

गेट मार्कशीट 2026 में क्या-क्या होगा?

गेट मार्कशीट में उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर और अन्य डिटेल्स के अलावा अंक लिखे होते हैं. 1000 में से कितना गेट स्कोर आया है वो लिखा होता है. स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक (AIR) के अनुसार एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं.

कब हुई थी GATE परीक्षा?

इस साल GATE 2026 परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में 7 फरवरी और 15 फरवरी को किया गया था. इस परीक्षा में सिर्फ इंजीनियरिंग के छात्र नहीं बल्कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए थे.

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