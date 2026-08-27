Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /GATE 2027 Registration: IIT और IISc में दाखिले से सरकारी नौकरी तक, जानिए योग्यता, फीस, एग्जाम पैटर्न और आवेदन का पूरा प्रोसेस

GATE 2027 Registration: IIT और IISc में दाखिले से सरकारी नौकरी तक, जानिए योग्यता, फीस, एग्जाम पैटर्न और आवेदन का पूरा प्रोसेस

गेट 2027 रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. IIT Madras आयोजित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख, योग्यता, फीस, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन का तरीका यहां जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 27, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:21 AM IST
GATE 2027 Registration: IIT और IISc में दाखिले से सरकारी नौकरी तक, जानिए योग्यता, फीस, एग्जाम पैटर्न और आवेदन का पूरा प्रोसेस

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, नियुक्त किए प्रभारी-सहप्रभारी...
2
3
4
5