/GATE 2027 Registration: IIT और IISc में दाखिले से सरकारी नौकरी तक, जानिए योग्यता, फीस, एग्जाम पैटर्न और आवेदन का पूरा प्रोसेस

देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने और कई सरकारी संस्थानों में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए GATE 2027 महत्वपूर्ण अवसर है. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है. इस साल परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास की ओर से किया जा रहा है. कैंडिडेट आधिकारिक GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी GOAPS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
GATE 2027 के लिए बिना लेट फीस आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद कैंडिडेट 5 अक्टूबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे. आवेदन में सुधार की सुविधा 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. परीक्षा फरवरी 2027 में अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीखें 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 हैं.
GATE 2027 में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स या संबंधित मान्य स्नातक डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्तमान में अपने स्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष या उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी परीक्षा के लिए पात्र हैं. कैंडिडेट निर्धारित नियमों के अनुसार एक या दो टेस्ट पेपर चुन सकते हैं.
GATE 2027 की आवेदन फीस कैंडिडेट की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है. महिला कैंडिडेट्स और SC, ST तथा PwD उम्मीदवारों के लिए नियमित अवधि में फीस 1,000 रुपये प्रति पेपर है. वहीं अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये प्रति पेपर निर्धारित किया गया है. लेट फीस के साथ आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
GATE 2027 परीक्षा की अवधि तीन घंटे होगी. प्रश्नपत्र में General Aptitude के साथ उम्मीदवार की ओर से चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में Multiple Choice Questions यानी MCQ, Multiple Select Questions यानी MSQ और Numerical Answer Type यानी NAT प्रश्न शामिल होंगे. प्रत्येक पेपर कुल 100 अंकों का होगा. इसमें General Aptitude के 15 अंक होंगे, जबकि बाकी अंक चुने गए विषय से संबंधित होंगे.
MCQ प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. एक अंक वाले MCQ का उत्तर गलत होने पर एक-तिहाई अंक और दो अंक वाले MCQ का उत्तर गलत होने पर दो-तिहाई अंक काटे जाएंगे. वहीं MSQ और NAT प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा देश के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.
सबसे पहले उम्मीदवार GATE 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और GOAPS पोर्टल खोलें. इसके बाद DigiLocker की मदद से नया रजिस्ट्रेशन पूरा कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरें. इसके बाद हालिया फोटो और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें. उम्मीदवारों को परीक्षा शहर का विकल्प चुनकर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.
उम्मीदवारों को अंतिम दिनों तक आवेदन टालने से बचना चाहिए. आवेदन की अंतिम तारीख के आसपास वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने से तकनीकी परेशानी या सर्वर संबंधी समस्या आ सकती है. इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी पहले से तैयार रखकर समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर होगा. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता, शुल्क, परीक्षा तिथियों और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.
GATE स्कोर का इस्तेमाल उच्च शिक्षा और करियर के कई अवसरों के लिए किया जाता है. योग्य उम्मीदवार IITs और IISc समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ सरकारी संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में GATE स्कोर को मानदंड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं. हालांकि प्रवेश या नौकरी की पात्रता संबंधित संस्थान की अपनी शर्तों पर निर्भर करती है.