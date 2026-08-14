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GATE 2027 रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 27 अगस्त से आवेदन होंगे शुरू; देखें नया शेड्यूल

GATE 2027 Registration New Date: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है. गेट 2027 रजिस्ट्रेशन की तारीख में बदलाव हुआ है, अब 27 अगस्त 2026 से जीएटीई परीक्षा 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए नया शेड्यूल जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:23 AM IST
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 27 अगस्त से आवेदन होंगे शुरू; देखें नया शेड्यूल
Image Credit: GATE Registration 2027 date

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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