GATE 2027 रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 27 अगस्त से आवेदन होंगे शुरू; देखें नया शेड्यूल

GATE 2027 Registration New Date: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से होने वाली थी लेकिन इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आज, 14 अगस्त से आवेदन करने वाले थे तो उनके लिए एक बड़ी खबर है. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज जैसे अंडर ग्रेजुएट विषयों के लिए होने वाली गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन आगे के दिनों के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब ये है कि GATE रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.