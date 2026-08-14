GATE 2027 रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 27 अगस्त से आवेदन होंगे शुरू; देखें नया शेड्यूल

GATE 2027 Registration New Date: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से होने वाली थी लेकिन इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आज, 14 अगस्त से आवेदन करने वाले थे तो उनके लिए एक बड़ी खबर है. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज जैसे अंडर ग्रेजुएट विषयों के लिए होने वाली गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन आगे के दिनों के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब ये है कि GATE रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इस संस्थान की ओर से आवेदन शेड्यूल में बदलाव किया गया है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) को 27 अगस्त 2026 को खुला जाएगा. इस तारीख से उम्मीदवारों के लिए गेट परीक्षा 2027 के रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड की ओर से गेट परीक्षा को IISc और IITs द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. गेट 2027 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तारीख के अलावा अन्य तारीखों को भी रिवाइज्ड किया गया है.
नए शेड्यूल के अनुसार 27 अगस्त से गेट 2027 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 तय की गई है जो पहले 21 सितंबर 2026 थी. जबकि, लेट फीस भरने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2026 तय कर दी गई है. इससे पहले लेट फीस की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी.
संशोधित शेड्यूल में आवेदन में सुधार, सिटी के आवंटन से लेकर एग्जाम डेट और रिजल्ट जैसी अन्य तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में सिटी स्लिप जारी होने की तिथि 4 जनवरी 2027 है. वहीं, GATE 2027 एग्जाम डेट की बात करें तो फरवरी में अलग-अलग तारीख पर एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. जबकि, रिजल्ट की घोषणा डेट भी अभी तक 19 मार्च 2027 तय है.
6 फरवरी
7 फरवरी
13 फरवरी
14 फरवरी
20 फरवरी
21 फरवरी
ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या ह्यूमैनिटीज जैसे अंडर ग्रेजुएट विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं और उस कोर्स के तीसरे साल या अंतिम साल या फिर इस कोर्स के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. गेट एग्जाम में क्वालीफाई उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं. इसके अलावा बीई, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमसीए या उसके समकक्ष डिग्री धारक के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं.