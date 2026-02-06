GATE Exam 2026: आईआईटी गेट परीक्षा कल, जानें से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस

IIT GATE EXAM 2026: इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सबसे अहम परीक्षाओं में से एक GATE 2026 कल शुरू होने जा रही है. Indian Institute of Technology Guwahati की ओर से आयोजित होने वाली इस साल GATE 2026 परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू होगी. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि इसके जरिए IITs, NITs और PSU में करियर का रास्ता खुल जाता है. परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों के मन में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी होती है. ऐसे में परीक्षा की तारीख, टाइमिंग और जरूरी गाइडलाइंस जानना बहुत जरूरी हो जाता है. हालांकि परीक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिए गए हैं.

परीक्षा की जानकारी

इस साल GATE 2026 परीक्षा का आयोजन IIT Guwahati द्वारा किया जा रहा है. ये परीक्षा चार दिनों में पूरी होगी. परीक्षा 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 तय की गई हैं. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

GATE 2026 परीक्षा गाइडलाइंस

Add Zee News as a Preferred Source