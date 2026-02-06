Advertisement
trendingNow13100101
Hindi Newsशिक्षाGATE Exam 2026: आईआईटी गेट परीक्षा कल, जानें से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस

GATE Exam 2026: आईआईटी गेट परीक्षा कल, जानें से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस

GATE 2026 Exam: GATE 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी. परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. 

 

|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GATE Exam 2026: आईआईटी गेट परीक्षा कल, जानें से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस

IIT GATE EXAM 2026: इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सबसे अहम परीक्षाओं में से एक GATE 2026 कल शुरू होने जा रही है. Indian Institute of Technology Guwahati की ओर से आयोजित होने वाली इस साल GATE 2026 परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू होगी. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि इसके जरिए IITs, NITs और PSU में करियर का रास्ता खुल जाता है. परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों के मन में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी होती है. ऐसे में परीक्षा की तारीख, टाइमिंग और जरूरी गाइडलाइंस जानना बहुत जरूरी हो जाता है. हालांकि परीक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिए गए हैं.

परीक्षा की जानकारी
इस साल GATE 2026 परीक्षा का आयोजन IIT Guwahati द्वारा किया जा रहा है. ये परीक्षा चार दिनों में पूरी होगी. परीक्षा 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 तय की गई हैं. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

GATE 2026 परीक्षा गाइडलाइंस

Add Zee News as a Preferred Source
  1. इस साल GATE परीक्षा में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे. अभ्यर्थी अपनी योग्यता और जरूरत के अनुसार एक या दो टेस्ट पेपर में शामिल हो सकते हैं. सभी टेस्ट पेपर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराए जाएंगे. 
     
  2. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी अच्छे से चेक कर लें.
     
  3. छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 40 मिनट पहले अपने सीट पर बैठने की अनुमति दी जाएगी. परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले उम्मीदवार लॉग इन कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए निर्देश और गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं. 
     
  4. परीक्षा केंद्र में कई चीजें ले जाना पूरी तरह मना है. मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, किताबें, कागज, पेन या पेंसिल बॉक्स जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या लिखित सामग्री साथ ले जाने पर उम्मीदवार को निष्कासित किया जा सकता है.
     
  5. रफ वर्क के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ही स्क्रिबल पैड दिया जाएगा. उम्मीदवार को स्क्रिबल पैड इस्तेमाल करने से पहले उस पर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा. परीक्षा खत्म होने के बाद यह स्क्रिबल पैड वापस करना अनिवार्य होगा.
     
  6. GATE 2026 परीक्षा में तीन तरह के सवाल पूछे जाएंगे. इनमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस सवाल, MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्ट सवाल और NAT यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल शामिल होंगे. MCQ सवालों में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी.  1 अंक के मल्टीपल चॉइस प्रश्न के गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे. इसी प्रकार, 2 अंक के मल्टीपल चॉइस प्रश्न के गलत उत्तर पर 2/3 अंक काटे जाएंगे.

TAGS

GATE 2026 guidelinesIIT GATE 2026

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात