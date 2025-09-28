GATE 2026: आज है आखिरी मौका! फटाफट करें गेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें Step By Step अप्लाई प्रोसेस

GATE Exam 2026 Register Last Date and Apply Process: गेट (GATE) यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering) के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास आज ही मौका है. इसके बाद से अधिक भुगतान के बाद आवेदन कर सकेंगे. इंजीनियरिंग और विज्ञान के अलग-अलग विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए गेट एग्जाम को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है. अगर आप भी गेट 2026 परीक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 है.

फटाफट करें आवेदन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT GUWAHATI) की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. 28 सितंबर के बाद से गेट 2026 आवेदन के लिए अधिक फीस का भुगतान करना होगा. अभी आवेदन शुल्क जनरल वर्ग के लिए 1200 रुपये और एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है.

कितनी है GATE 2026 की लेट फीस?

28 सितंबर के बाद इच्छुक छात्र को 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया को मौका मिलेगा. इस दौरान आवेदन शुल्क भी अधिक होगा जनरल वर्ग के लिए 1200 से बढ़कर 2500 रुपये और अन्य आरक्षित कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये हो जाएगा.

कैसे करें GATE Exam 2026 के लिए आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा. होम पेज के ओपन होते ही आपको स्क्रीन पर गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2026 शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे जहां पहले लॉगिन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और फिर फॉर्म भरें. फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाए उसे ध्यान से भर दें और शुल्क जमा करें. सबमिट पर क्लिक के बाद फॉर्म के कन्फर्मेशन को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

कब होगी गेट 2026 की परीक्षा?

7 फरवरी 2026 8 फरवरी 2026 14 फरवरी 2026 15 फरवरी 2026

गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को घोषित किया जाएगा अगर गेट एग्जाम 2026 से संबंधित अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.gate2026.iitg.ac.in पर विजिट कर सकते हैं.

