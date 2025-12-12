Advertisement
trendingNow13037942
Hindi Newsशिक्षाचिट्ठियों का जमाना गया… Gen Z पोस्ट ऑफिस आया! IIT दिल्ली से शुरू हुआ मॉडल कैसे बन रहा है स्टूडेंट्स का फेवरेट

चिट्ठियों का जमाना गया… Gen Z पोस्ट ऑफिस आया! IIT दिल्ली से शुरू हुआ मॉडल कैसे बन रहा है स्टूडेंट्स का फेवरेट

Gen Z Post Office: IIT दिल्ली से शुरू हुआ Gen Z पोस्ट अब केरल और आंध्र प्रदेश के कॉलेजों तक में पहुंच गया है. यहां इसे छात्रों के लिए बिल्कुल नए, आकर्षक और टेक-फ्रेंडली बनाया गया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z Post Office
Gen Z Post Office

Gen Z Post Office: डिजिटल युग के बीच इंडिया पोस्ट, अब छात्रों को अपनी एडवांस पोस्टल सेवाओं से जोड़ने के लिए Gen Z पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कर रहा है. Gen Z पोस्ट ऑफिस का का काम युवा पीढ़ी को पोस्टल सेवाओं की नई दुनिया से रूबरू कराना है. ये सिर्फ चिट्ठियां भेजने की जगह नहीं, एक ऐसा स्पेस है जहां टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, सीखने और करियर से जुड़ी कई सुविधाएं एक साथ देखने को मिलती हैं.

Gen Z पोस्ट ऑफिस क्या है?
आज के समय में अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं ऐसे में इंडिया पोस्ट ने अनोखी पहल शुरू की है. Gen Z पोस्ट ऑफिस नाम के केंद्रों को कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया है. इसका मकसद है युवाओं को यह दिखाना है कि पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ पुराने जमाने की सेवाओं तक सीमित नहीं हैं. यह एडवांस सुविधाओं और डिजिटल टूल्स का केंद्र बन चुके हैं.

केरल में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस
केरल के कोट्टायम में एमएस कॉलेज Gen Z पोस्ट ऑफिस खोला गया है. यह अपने डिजाइन की वजह से काफी खास बन गया है. इसे पूरी तरह से ईको-फ्रेंडली और छात्रों की क्रिएटीविटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इस पोस्ट ऑफिस में पिकनिक स्टाइल बैठने की जगह, हरे-भरे वर्टिकल गार्डन, पुराने टायरों से बने स्टूल्स, छात्रों की बनाई पेंटिंग्स और आर्टवर्क, माई स्टैम्प कॉर्नर, जहां छात्र अपनी फोटो वाले पर्सनल स्टैम्प बनवा सकते हैं, साथ ही चार्जिंग पॉइंट, छोटी लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स के लिए भी जगहें बनाई गई हैं. इन सभी चीजों के चलते यह जगह सिर्फ पोस्टल सर्विस लेने की जगह नहीं है,बल्कि आराम से बैठकर पढ़ने, खेलने और समय बिताने के लिए एक शानदार स्पेस बन चुकी है.

आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का हाई-टेक Gen Z पोस्ट ऑफिस
विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में खोला गया Gen Z पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से टेक बेस्ड सुविधाओं से लैस बनाया गया है. यहां आने वाले छात्रों को एडवांस पोस्टल सर्विस का पूरा एक्पीरियंन्स मिलता है. यहां हाई-स्पीड पार्सल काउंटर, पार्सल ट्रैकिंग और बुकिंग के लिए अलग डिजिटल जोन, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले और मॉनिटर और तेज प्रोसेसिंग के लिए विशेष काउंटर मौजूद हैं. यह पोस्ट ऑफिस छात्रों को रियल-टाइम में अपनी पोस्टल जरूरतों को पूरा करने की सुविधा देने का काम करता है.

IIT दिल्ली से शुरू हुई थी पहल
Gen Z पोस्ट ऑफिस की शुरुआत सबसे पहले IIT दिल्ली में हुई थी. यह मॉडल छात्रों को पोस्टल सेवाओं के साथ-साथ करियर गाइडेंस और सीखने के लिए सेंटर्स देता है. इसकी सफलता के बाद ही इसे देश के दूसरे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनाना शुरू किया गया.

क्यों जरूरी हैं Gen Z पोस्ट ऑफिस?
Gen Z पोस्ट ऑफिस युवाओं को एडवांस डाक नेटवर्क से जोड़ने के लिए अच्छा मौका है. यह नया मॉडल सीखने, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव स्पेस, और पारंपरिक पोस्टल सेवाओं को एक साथ मिलाकर शानदार अनुभव देता है. 

यह भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: तमिलनाडु में फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती शुरू, 18+ युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सैलरी 67 हजार से अधिक

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Post Office

Trending news

CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत