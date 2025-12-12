चिट्ठियों का जमाना गया… Gen Z पोस्ट ऑफिस आया! IIT दिल्ली से शुरू हुआ मॉडल कैसे बन रहा है स्टूडेंट्स का फेवरेट

Gen Z Post Office: डिजिटल युग के बीच इंडिया पोस्ट, अब छात्रों को अपनी एडवांस पोस्टल सेवाओं से जोड़ने के लिए Gen Z पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कर रहा है. Gen Z पोस्ट ऑफिस का का काम युवा पीढ़ी को पोस्टल सेवाओं की नई दुनिया से रूबरू कराना है. ये सिर्फ चिट्ठियां भेजने की जगह नहीं, एक ऐसा स्पेस है जहां टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, सीखने और करियर से जुड़ी कई सुविधाएं एक साथ देखने को मिलती हैं.

Gen Z पोस्ट ऑफिस क्या है?

आज के समय में अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं ऐसे में इंडिया पोस्ट ने अनोखी पहल शुरू की है. Gen Z पोस्ट ऑफिस नाम के केंद्रों को कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया है. इसका मकसद है युवाओं को यह दिखाना है कि पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ पुराने जमाने की सेवाओं तक सीमित नहीं हैं. यह एडवांस सुविधाओं और डिजिटल टूल्स का केंद्र बन चुके हैं.

केरल में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस

केरल के कोट्टायम में एमएस कॉलेज Gen Z पोस्ट ऑफिस खोला गया है. यह अपने डिजाइन की वजह से काफी खास बन गया है. इसे पूरी तरह से ईको-फ्रेंडली और छात्रों की क्रिएटीविटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

बता दें कि इस पोस्ट ऑफिस में पिकनिक स्टाइल बैठने की जगह, हरे-भरे वर्टिकल गार्डन, पुराने टायरों से बने स्टूल्स, छात्रों की बनाई पेंटिंग्स और आर्टवर्क, माई स्टैम्प कॉर्नर, जहां छात्र अपनी फोटो वाले पर्सनल स्टैम्प बनवा सकते हैं, साथ ही चार्जिंग पॉइंट, छोटी लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स के लिए भी जगहें बनाई गई हैं. इन सभी चीजों के चलते यह जगह सिर्फ पोस्टल सर्विस लेने की जगह नहीं है,बल्कि आराम से बैठकर पढ़ने, खेलने और समय बिताने के लिए एक शानदार स्पेस बन चुकी है.

आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का हाई-टेक Gen Z पोस्ट ऑफिस

विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में खोला गया Gen Z पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से टेक बेस्ड सुविधाओं से लैस बनाया गया है. यहां आने वाले छात्रों को एडवांस पोस्टल सर्विस का पूरा एक्पीरियंन्स मिलता है. यहां हाई-स्पीड पार्सल काउंटर, पार्सल ट्रैकिंग और बुकिंग के लिए अलग डिजिटल जोन, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले और मॉनिटर और तेज प्रोसेसिंग के लिए विशेष काउंटर मौजूद हैं. यह पोस्ट ऑफिस छात्रों को रियल-टाइम में अपनी पोस्टल जरूरतों को पूरा करने की सुविधा देने का काम करता है.

IIT दिल्ली से शुरू हुई थी पहल

Gen Z पोस्ट ऑफिस की शुरुआत सबसे पहले IIT दिल्ली में हुई थी. यह मॉडल छात्रों को पोस्टल सेवाओं के साथ-साथ करियर गाइडेंस और सीखने के लिए सेंटर्स देता है. इसकी सफलता के बाद ही इसे देश के दूसरे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनाना शुरू किया गया.

क्यों जरूरी हैं Gen Z पोस्ट ऑफिस?

Gen Z पोस्ट ऑफिस युवाओं को एडवांस डाक नेटवर्क से जोड़ने के लिए अच्छा मौका है. यह नया मॉडल सीखने, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव स्पेस, और पारंपरिक पोस्टल सेवाओं को एक साथ मिलाकर शानदार अनुभव देता है.

