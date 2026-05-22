56.7°C तापमान, उबलती जमीन और आग जैसी हवाएं! आखिर कहां है धरती का ‘नर्क’?

धरती की सबसे गर्म जगह कौन सी है, जहां तापमान 56.7°C तक पहुंच चुका है? जानिए डेथ वैली, अहवाज और दश्त-ए-लूत जैसे दुनिया के सबसे गर्म इलाकों का खौफनाक सच.
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धरती की सबसे गर्म जगह का नाम कैलिफोर्निया की डेथ वैली है, जो मोजावे रेगिस्तान में स्थित है. यहां 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेल्सियस यानी 134°F तापमान रिकॉर्ड किया गया था. यह आज भी दुनिया का आधिकारिक सबसे ज्यादा तापमान माना जाता है. गर्मियों के दौरान यहां सामान्य तापमान भी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. इस इलाके को ‘आग का नर्क’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां की जमीन और हवाएं दोनों बेहद गर्म होती हैं. कई बार यहां कारों के टायर तक गर्मी से खराब हो जाते हैं. बेहद सूखा वातावरण और तेज धूप इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक गर्म जगहों में शामिल करते हैं.
अगर दुनिया के सबसे गर्म आबादी वाले शहर की बात करें तो ईरान के अहवाज शहर का नाम सबसे ऊपर आता है. साल 2017 में यहां लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था. इतनी भीषण गर्मी में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. यहां गर्म हवाएं और धूल भरे तूफान आम बात हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसे शहरों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता है. यही कारण है कि दुनिया के कई गर्म शहर अब जलवायु संकट का बड़ा उदाहरण बन चुके हैं.
वैज्ञानिकों के अनुसार इन जगहों पर अत्यधिक गर्मी के पीछे कई कारण हैं. डेथ वैली समुद्र तल से नीचे स्थित है, जिसकी वजह से गर्म हवा वहां फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती. इसके अलावा यहां नमी बहुत कम होती है और बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है. सूखा वातावरण और रेगिस्तानी इलाके सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेते हैं. यही वजह है कि दिन में जमीन बेहद गर्म हो जाती है. कुछ इलाकों में रात में भी तापमान बहुत ज्यादा रहता है. जलवायु परिवर्तन भी इन परिस्थितियों को और गंभीर बना रहा है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में हीटवेव पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है.
हालांकि डेथ वैली को धरती की सबसे गर्म जगह माना जाता है, लेकिन सबसे गर्म सतही क्षेत्र का रिकॉर्ड ईरान के दश्त-ए-लूत रेगिस्तान के नाम है. नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक यहां जमीन का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है. इतनी गर्म सतह पर कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती. वैज्ञानिकों का कहना है कि काली चट्टानें और सूखी जमीन सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेती हैं, जिससे तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. दुनिया की ये जगहें इस बात का बड़ा उदाहरण हैं कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती है.
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