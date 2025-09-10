देश के केवल ऐसे चार शहर जहां IIT और IIM दोनों, क्या आपको पता नाम?

General knowledge: आईआईटी और आईआईएम (IIM) इंजीनियरिंग और मैनजमेंट की पढ़ाई के लिए जाना जाता है. लाखों छात्रों का सपना होता है इन जगह से पढ़ाई करने का. हालांकि, यहां तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को कठिन परीक्षा को पास करना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में केवल चार शहर ही ऐसे हैं जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों है. अगर आपको नहीं पता तो चलिए इसखबर में जानें उन शहरों के नाम.

1. Guwahati: इस लिस्ट में पहला नाम है गुवाहाटी (असम) का, जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है. आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना 34 साल पहले हुई थी, लेकिन आईआईएम गुवाहाटी अभी नया है. लोकसभा ने मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया, जिसके तहत आईआईएम गुवाहाटी को अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा.

2. Indore: अगला नाम है इंदौर का, जो मध्य प्रदेश में है. यह शहर राज्य के शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर दोनों हैं. आईआईटी इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी. वहीं, आईआईएम इंदौर की स्थापना 1996 में हुई थी. यह स्थापित होने वाला छठा आईआईएम है.

3. Jammu: जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित हैं. आईआईएम जम्मू देश के सबसे युवा आईआईएम में से एक है. इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी. आईआईटी जम्मू की स्थापना भी आईआईएम की स्थापना के ही वर्ष 2016 में हुई थी.

4. Mumbai: इस लिस्ट में चौथा नाम है मुंबई का. इस शहर में भी आईआईटी और आईआईएम दोनों ही हैं. जानकारी के अनुसार, 1958 में स्थापित, आईआईटी बॉम्बे देश में स्थापित होने वाला दूसरा आईआईटी था.

