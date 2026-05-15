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Hindi Newsशिक्षाGeneral Knowledge: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है ये भाषा; 99% लोग नहीं जानते!

General Knowledge: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है ये भाषा; 99% लोग नहीं जानते!

Which is the Most Spoken Language in UP: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं. यहां विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा है जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है. आखिर वो कौन सी भाषा है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 15, 2026, 07:03 PM IST
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which is the most spoken language in uttar pradesh
which is the most spoken language in uttar pradesh

Which is the Most Spoken Language in UP: भारत में जब सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है. कई कारणों से राज्य पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है. यूपी को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और विविधता के कारण जाना जाता है. प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है और सभी अलग-अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं. लखनऊ में उर्दू के मिजाज के साथ लोग आपस में बातचीत करते हैं. यूपी के अन्य शहरों में कोई भोजपुरी, कोई अवधी, ब्रज और कोई बुंदेली जैसी क्षेत्रीय बोलियां भी बोलते हैं. एक राज्य में कई सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं मगर एक भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है.

उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? 

उत्तर प्रदेश में तमाम भाषाओं और बोलियों में एक भाषा हिंदी है जिसे सबसे ज्यादा बोला जाता है. राज्य में ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं. यहां के स्कूल, कार्यालयों, बाजारों में भी हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है. हिंदी भाषा के जरिए राज्य के विभिन्न समुदायों के लोगों को आपस में आसानी से बातचीत कर पाते हैं.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं?

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियों की बात करें तो यहां हिंदी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी और अवधी भाषा को सबसे ज्यादा बोला जाता है. हालांकि, लिखने के लिए हिंदी या उर्दू भाषा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है.

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उत्तर प्रदेश में आधिकारिक भाषा कौन सी है?

हिंदी भाषा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का नाम सबसे ऊपर है. सिर्फ इतना ही नहीं, ये राज्य की आधिकारिक भाषा भी है. जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और राज्य की ऑफिशियल भाषा है.

उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है?

उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है. हिंदी के बाद अगर किसी भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश क्षेत्र में किया जाता है तो वो उर्दू है. इस भाषा को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह से उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रशासनिक प्रक्रिया में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. जबकि, उर्दू भाषा को फारसी-अरबी लिपि में लिखा जाता है. 

ये भी पढ़ें- GK Quiz: रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली हींग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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