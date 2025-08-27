GK Quiz: जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
GK Quiz: जलेबी खाई खूब होगी लेकिन क्या इसका अंग्रेजी नाम, इतिहास या भारत में जलेबी कहां से आई थी? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए इन सामान्य सवालों के जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:13 PM IST
GK Quiz: जलेबी का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. शादी-ब्याह से लेकर किसी कार्यक्रम में समोसा-जलेबी, रबड़ी-जलेबी, दही-जलेबी और दूध-जलेबी आदि को खाना खूब पसंद करते हैं. भारतीय लोगों के बीच जलेबी एक लोकप्रिय मिठाई है, लेकिन असल में ये भारत की मिठाई नहीं है बल्कि सालों पहले किसी दूसरे देश से आई थी. जी हां, जानकर हैरान हो रहे होंगे लेकिन ऐसा ही है. आप जिस जलेबी को खाते हैं उसे अंग्रेजी भाषा में जलेबी नहीं कहा जाता है और ये भी बता दें कि जलेबी शब्द हिन्दी नहीं है. आइए जलेबी से जुड़ी खास बातें बताते हैं.

जलेबी का असली नाम क्या है?

अगर आप सोचते हैं कि जलेबी एक हिन्दी शब्द है तो आप गलत हैं क्योंकि जलेबी एक अरबी भाषा का शब्द है. मध्य कालानी पुस्तक ‘किताब-अल-तबीक’ में जलिबिया शब्द है जिसे अब जलेबी के नाम से जाना जाता है. भारत में पहले जलेबी को जल वल्लिका कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम जलेबी रख दिया गया.

जलेबी कहां की मिठाई है?

जलेबी का इतिहास अपने आप में खास है. जलेबी भारत की मिठाई नहीं है बल्कि फारस की उत्पत्ति है और ईरान से आई थी. फारसी भाषा में जलेबी को जलेबिया कहा जाता है. जबकि, अन्य देशों में जलेबी को अलग-अलग नाम से जानते हैं. बात करें जलेबी आई कहां से थी तो इतिहासकार के अनुसार फारसी व्यापारियों और कारीगरों के जरिए भारत में जलेबी पहुंची थी. यीस्ट से बनने वाली मिठाई व चीजों का संबंध अरब देशों से होता है और मध्यकाल में भारत तक ये जलेबी अरब से पहुंची थी.

जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि अरबी भाषा से जलेबी शब्द का संबंध है, लेकिन इसे अंग्रेजी भाषा में जलेबी नहीं कहा जाता है बल्कि फनल केक (Funnel Cake) कहा जाता है. कुछ जगहों पर जलेबी का अंग्रेजी नाम सिरप-फील्ड रिंग (Syrup-Filled Ring) भी है.

;