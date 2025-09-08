Brain Game: टाइम है सिर्फ 10 सेकंड; दिमाग है शार्प तो फटाफट तस्वीर में खोजें 6 छुपे अंतर

Spot The Difference Game: आज के बिजी लाइफ में हर कोई रेस्ट के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालता है. वहीं, कुछ लोगों को गेम खेलकर अच्छा लगता है. ऐसे में हम आपके लिए इस आर्टिकल में लेकर आए हैं ऑप्टिल इल्यूजन वाला खेल. अगर आपको फोटो में अंतर खोजना पसंद है तो ये खेल आपके लिए मजेदार हो सकता है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जिसमें समुद्र किनारे और जहाज की सीन दिखाया गया है. अब इस फोटो में आपको कुल 6 अंतर बताने हैं वो भी सिर्फ 10 सेकंड में..चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका समय शुरू होता है अब..

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

आपका समय अब खत्म हुआ! बहुत बधाई हो अगर आपने 10 सेकंड के अंदर इन फोटो में 6 अंतर को खोज लिया है तो..ये साबित करता है कि वाकई आपका दिमाग शार्प है और आप इस तरह के खेलों में तेज हैं. हालांकि, अगर आप में कोई इन फोटो में छुपे अंतर नहीं खोज पाए हैं या फिर कुछ ही अंतर खोज पाएं तो परेशान नहीं हो. नीचे आपको लिए इनके जवाब मिल जाएंगे.

यहां देखें जवाब

फोटो में सबसे पहला और आसान अंतर है बोट में बना हुआ गोला. एक फोटो में दो गोल है जबकि दूसरे में सिर्फ 1 गोल है. इसके बाद आपको साइड में पेड़ दिख रहा होगा. एक फोटो में ज्यादा पत्ती है तो दूसरे में कम. तीसरे अंतर की बात करें तो सामने ही एक मंदिर जैसी इमारत है, जो एक में बड़ी और दूसरे में छोटी बनी हुई है. चौथा अंतर है रेड कलर का गोल प्लेट जो एक फोटो में राइट साइड है जबकि दूसरे फोटो में लेफ्ट साइड है. पांचवां अंतर है पीला वाला सर्किल, एक में वो आगे की तरफ तो वहीं दूसरे में वो पीछे की तरफ है. छठवां और आखिरी अंतर है समुद्र की लहर, जो एक में तो सारी एक जैसी हैं लेकिन दूसरे फोटो में वो अलग दिशा में है.

उम्मीद है आपको ये खेल पसंद आया होगा. अगर आप इस तरह के ऑप्टिल इल्यूजन टाइप गेम खेलना पसंद करते हैं तो रोजाना ऐसे आर्टिकल वेबसाइट से आप चेक करके खेल सकते हैं.