General Knowledge Quiz: क्या जानते हैं, किस देश में होता है धरती का अंत?

General Knowledge Quiz: आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? देश-दुनिया के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या जानते हैं किस देश में हुई थी माचिस की खोज? कौन सा ब्रिज है सबसे लंबा? आइए 10 जीके के सवाल-जवाब जानते हैं.
General Knowledge Quiz: अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स का ज्ञान काफी नहीं है, जनरल नॉलेज भी काफी अच्छी होनी चाहिए. अक्सर प्रतियोगिता एग्जाम में देश-दुनिया के सामान्य ज्ञान के बारे में पूछ लिया जाता है और सवाल इतने घुमावदार होते हैं कि अच्छे-अच्छे भी जवाब भूल सकते हैं. भूगोल, इतिहास, विज्ञान, राजनीति समेत खेल आदि के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. आज हम आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ जीके के सवाल जवाब लाए हैं, आइए जानते हैं.
सवाल 1- काली नदी किसे कहते हैं?
A). नर्मदा नदी
B). यमुना नदी
C). शारदा नदी
जवाब- C). शारदा नदी
सवाल 2- दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
A). मोनेको
B). वेटिकन सिटी
C). तुवालु
जवाब- B). वेटिकन सिटी
सवाल 3- धरती का अंत किस देश में होता है?
A). अमेरिका
B). नोर्वे
C). ब्रिटेन
जवाब- B). नोर्वे
सवाल 4- भारत की आखिरी सड़क कहां खत्म होती है?
A). केरल
B). तमिलनाडु के धनुषकोडी
C). हैदराबाद
जवाब- B). तमिलनाडु के धनुषकोडी
सवाल 5- माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था?
A). भारत
B). ब्रिटेन
C). अमेरिका
जवाब- B). ब्रिटेन
सवाल 6- किस शहर में गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है?
A). सैन फ्रांसिस्को
B). नई दिल्ली
C). न्यूयॉर्क
जवाब- A). सैन फ्रांसिस्को
सवाल 7- नील नदी कहां से निकलती है?
A). भारत
B). अफ्रीका
C). जापान
जवाब- B). अफ्रीका
सवाल 8- दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है?
A). दानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज
B). गोल्डन गेट ब्रिज
C). अटल सेतु
जवाब- A). दानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज
सवाल 9- भारत में सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं?
A). हिमाचल
B). उत्तर प्रदेश
C). उत्तराखंड
जवाब- B). उत्तर प्रदेश
सवाल 10- भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
A). गोवा
B). मुंबई
C). पंजाब
जवाब- A). गोवा
