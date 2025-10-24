Advertisement
trendingNow12973157
Hindi Newsशिक्षा

General Knowledge Quiz: क्या जानते हैं, किस देश में होता है धरती का अंत?

General Knowledge Quiz: आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? देश-दुनिया के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या जानते हैं किस देश में हुई थी माचिस की खोज? कौन सा ब्रिज है सबसे लंबा? आइए 10 जीके के सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

General Knowledge Quiz: क्या जानते हैं, किस देश में होता है धरती का अंत?

General Knowledge Quiz: अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स का ज्ञान काफी नहीं है, जनरल नॉलेज भी काफी अच्छी होनी चाहिए. अक्सर प्रतियोगिता एग्जाम में देश-दुनिया के सामान्य ज्ञान के बारे में पूछ लिया जाता है और सवाल इतने घुमावदार होते हैं कि अच्छे-अच्छे भी जवाब भूल सकते हैं. भूगोल, इतिहास, विज्ञान, राजनीति समेत खेल आदि के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. आज हम आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ जीके के सवाल जवाब लाए हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1- काली नदी किसे कहते हैं?

A). नर्मदा नदी

Add Zee News as a Preferred Source

B). यमुना नदी

C). शारदा नदी

जवाब- C). शारदा नदी

सवाल 2- दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

A). मोनेको

B). वेटिकन सिटी

C). तुवालु

जवाब- B). वेटिकन सिटी

सवाल 3- धरती का अंत किस देश में होता है?

A). अमेरिका

B). नोर्वे

C). ब्रिटेन

जवाब- B). नोर्वे

सवाल 4- भारत की आखिरी सड़क कहां खत्म होती है?

A). केरल

B). तमिलनाडु के धनुषकोडी

C). हैदराबाद

जवाब- B). तमिलनाडु के धनुषकोडी

सवाल 5- माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था?

A). भारत

B). ब्रिटेन

C). अमेरिका

जवाब- B). ब्रिटेन

सवाल 6- किस शहर में गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है?

A). सैन फ्रांसिस्को

B). नई दिल्ली

C). न्यूयॉर्क

जवाब- A). सैन फ्रांसिस्को

सवाल 7- नील नदी कहां से निकलती है?

A). भारत

B). अफ्रीका

C). जापान

जवाब- B). अफ्रीका

सवाल 8- दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है?

A). दानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज

B). गोल्डन गेट ब्रिज

C). अटल सेतु

जवाब- A). दानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज

सवाल 9- भारत में सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं?

A). हिमाचल

B). उत्तर प्रदेश

C). उत्तराखंड

जवाब- B). उत्तर प्रदेश

सवाल 10- भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?

A). गोवा

B). मुंबई

C). पंजाब

जवाब- A). गोवा

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते है कौन से देश की मुद्रा है नंबर 1? जानें भारतीय रुपया किससे ऊपर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

'घुसपैठियों ने...मां काली का अपमान' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'घुसपैठियों ने...मां काली का अपमान' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक