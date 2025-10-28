GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के 2 जिले वाले राज्य का नाम? घूमने के लिए प्रसिद्ध है जगह

General Knowledge Quiz: क्या कभी ऐसे राज्य का नाम सुना है जिसमें 40, 50 जिले नहीं बस दो ही जिले हो. अगर नहीं, तो आज आप ऐसे राज्य के बारे में जान सकते हैं. आइए जानते हैं देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है.
General Knowledge Quiz: देश-दुनिया या राज्य से संबंधित आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? अगर कोई सवाल किया जाए तो क्या आपके पास जवाब होता है? एक अच्छा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दौरान काम का साबित हो सकता है. यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल जवाब की जानकारी होना, आपके लिए काम का साबित हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि देश में कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है? सिर दो जिले के साथ है लेकिन दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटक जगह है. अगर नहीं, तो आइए उस राज्य के बारे में जानते हैं.
सवाल 1- भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है?
उत्तर- गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है. अक्सर ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है.
सवाल 2- गोवा की राजधानी का नाम क्या है?
उत्तर- पणजी, गोवा की राजधानी है जिसे पणजिम के नाम से भी जाना जाता है. 1619 में बना चर्चा काफी चर्चित जगह है. ये जगह मांडवी नदी के किनारे है जिसकी गलियों में रंगीन पुर्तगाली विला है.
सवाल 3- भारत के किस राज्य में सिर्फ दो जिले हैं?
उत्तर- भारत का राज्य जो सिर्फ दो जिले के कारण जाना जाता है वो गोवा है. पर्यटकों के बीच गोवा काफी चर्चाओं में रहता है.
सवाल 4- गोवा के दो जिले कौन-कौन से हैं?
उत्तर- उत्तर गोवा (North Goa) और दक्षिण गोवा (South Goa) दो जिले हैं.
सवाल 5- क्या है गोवा में केवल दो जिले होने का कारण?
उत्तर- भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल और जनसंख्या सीमित के कारण केवल 2 जिले के साथ है. जिलों की संख्या में भले ही गोवा कम है लेकिन अपनी सुंदरता और संस्कृति के कारण लोकप्रिय जगह है.
