Gk Trending Quiz: किस विटामिन की कमी से काली पड़ने लगती है स्किन?

General knowledge Trending Quiz : क्विज आधुनिक बढ़ाई का एक अहम टूल बन कर उभर रहा है. ये एक ऐसी प्रणाली है, जिसकी मदद से प्रतिभागी बहुत कम वक्त में अपनी जीके को तैयार कर लेते हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए ट्रेंडिंग क्विज के कुछ उपयोगी सवाल लेकर आए हैं, जो आपका करियर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

म सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ, चमकदार और हेल्दी दिखे, लेकिन कई बार बिना किसी खास वजह के त्वचा का रंग बदलने लगता है या काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं. लोग अक्सर इसके लिए महंगे क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन असली वजह शरीर के अंदर छिपी हो सकती है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है? डॉक्टरों के अनुसार, हमारी डाइट में कुछ जरूरी विटामिन की कमी स्किन पर सीधा असर डाल सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से काली पड़ने लगती है स्किन?

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से होंठ फटने लगते हैं?

जवाब 1 - दरअसल, शरीर में फोलेट (विटामिन B9), राइबोफ्लेविन (विटामिन B2), विटामिन B6 और B12 की कमी से होंठ रूखे और फटने लगते हैं.

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जवाब 2 - बताएं, आखिर किस विटामिन की कमी से मुंह से दुर्गंध आने लगती है?

सवाल 2 - अरोरा डेंटल ग्रुप (auroradentalgroup.com) की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो आपके मुंह के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. यह होमोसिस्टीन को तोड़ने में भी मदद करता है, एक अमीनो एसिड जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है. विटामिन बी12 की कमी से सांसों में दुर्गंध, मुंह में छाले और आपके दांतों को सहारा देने वाले संयोजी ऊतकों के अलग होने की समस्या हो सकती है.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?

जवाब 3 - विटामिन बी 12 की कमी से त्वचा में नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, जैसे हाइपरपिग्मेंटेशन, विटिलिगो, कोणीय स्टामाटाइटिस, और बाल और नाखून में परिवर्तन.