Hindi Newsशिक्षा

General Knowledge: दूध से पानी अलग कर देता है ये पक्षी, क्या जानते हैं आप इसका नाम?

General Knowledge in Hindi: सबसे अहम विषयों में से एक सामान्य ज्ञान है जिसे अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहा जाता है. खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान जरूरी है. कोई भी सवाल घुमाकर पूछे जा सकता है. आज हम आपके लिए 10 GK के सवाल-जवाब लेकर आए हैं. आइए जानते हैं.

Oct 09, 2025, 12:52 PM IST
General Knowledge Question and Answers in Hindi: किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है कि वो सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स संबंधित नॉलेज को बढ़ाकर रखें. अक्सर जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो बहुत ट्रिकी तरीके से या कहें कि घुमा-फिराकर पूछा जाता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता है. आज हम 10 जीके के सवाल-जवाब लेकर आए हैं जो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने में मदद कर सकता है.

सवाल 1:- ऊंट के बाद कौन सा जीव सबसे कम पानी पीता है?

उत्तर:- ऊंट के बाद सबसे कम पानी पीने वाला जीव चूहा है.

सवाल 2:- कौन सा जानवर सांप के जहर से भी जिंदा रहता है?

उत्तर:- हनी बेजर को सांप के जहर का असर नहीं होता है वो थोड़ी देर में हिलने लगता है.

सवाल 3:- कौन सा पक्षी दूध और पानी अलग-अलग कर सकता है?

उत्तर:- हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध से पानी अलग कर सकता है.

सवाल 4:- किस पक्षी की आंखों की पलकें 3 परतों की होती है?

उत्तर:- उल्लू की आंखों की पलकें 3 परतों वाली होती है.

सवाल 5:- ऐसा कौन सा जीव जिसके खून का रंग नीला होता है?

उत्तर:- हॉर्सशू केकड़ा के खून का रंग नीला होता है.

सवाल 6:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसके पंख नहीं होते हैं?

उत्तर:- कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं.

सवाल 7:- दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?

उत्तर:- शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है.

सवाल 8:- दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?

उत्तर:- दुनिया का सबसे छोटा पक्षी मधुमक्खी हमिंग बर्ड है.

सवाल 9:- वो कौन सा पक्षी जो उत्कृष्ट नकल कौशल के लिए जाना जाता है?

उत्तर:- तोता बहुत उत्कृष्ट नकल कौशल वाला पक्षी कहलाता है.

सवाल 10:- ऐसा कौन सा पक्षी जो रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है?

उत्तर:- मोर एक ऐसा पक्षी है जो अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है.

Simran Singh

