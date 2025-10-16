Reasoning Questions: एक बार पढ़िए, दो बार सोचिए: ये हैं रीजनिंग के सबसे पेचीदा सवाल, सिर्फ टॉप माइंड्स वाले ही दे पाएंगे जवाब!

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार के कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नॉलेज की जांच के साथ अब उनके लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान क्षमता की भी जांच की जाती है. लगभग सभी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब कैंडिडेट्स के रीजनिंग स्किल को परखने के लिए पेचीदे और दिमाग घुमा देने वाले ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन सवालों को एक बार जरूर से सॉल्व करना चाहिए, बिना उसके जवाब के देखे हुए.

सवाल 1: एक आदमी बिना छतरी और बिना रेनकोट के बारिश में बाहर निकला, लेकिन उसके सिर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, बताओ कैसे?

जवाब: आदमी गंजा था.

सवाल 2: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपका है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं?

जवाब: आपका नाम

सवाल 3: अगर 5 मशीन 5 मिनट में 5 चीजें बनाती हैं, तो 100 मशीन 100 चीजें बनाने में कितना समय लेगी?

जवाब: 100 मशीन 100 चीजें बनाने में 5 मिनट लेगी.

सवाल 4: एक डॉक्टर और एक इंजीनियर दोनों एक ही लड़की के पिता हैं, लेकिन लड़की का सिर्फ एक ही पिता है, कैसे?

जवाब: डॉक्टर और इंजीनियर एक ही व्यक्ति हैं.

सवाल 5: ऐसा क्या है, जो हर इंसान के पास है लेकिन वह उसे देख नहीं सकता?

जवाब: वह है भविष्य और समय. भविष्य हम सभी के पास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं.

सवाल 6: राम की मां के चार बेटे थे: सोम, मंगल, बुध और चौथे का नाम?

जवाब: चौथा का नाम राम है.

सवाल 7: अगर एक ट्रेन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो 80 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लेगी?

जवाब: 1 घंटा

सवाल 8: ऐसा कौन सा सवाल है, जिसका जवाब हमेशा अलग होता है?

जवाब: आपकी उम्र क्या है?

सवाल 9: एक कमरे में सिर्फ एक माचिस की तीली है और वहां मोमबत्ती, लालटेन और स्टोव रखा है, आप सबसे पहले क्या जलाएंगे?

जवाब: आप सबसे पहले माचिस जलाएंगे.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो जितना निकाली जाती है, उतनी ही बड़ी होती जाती है?

जवाब: ऐसी चीज गड्ढे या छेद है, जो जितना ज्यादा निकाली जाती है, उतनी ही बड़ी होती जाती है.

