Advertisement
trendingNow12964855
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: एक बार पढ़िए, दो बार सोचिए: ये हैं रीजनिंग के सबसे पेचीदा सवाल, सिर्फ टॉप माइंड्स वाले ही दे पाएंगे जवाब!

Tricky Reasoning Questions: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब उम्मीदवारों के नॉलेज की जांच के साथ उनके लॉजिकल थिंकिंग की जांच के लिए अलग-अलग प्रकार के दिमाग घुमा देने वाले रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए हम आपके लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: एक बार पढ़िए, दो बार सोचिए: ये हैं रीजनिंग के सबसे पेचीदा सवाल, सिर्फ टॉप माइंड्स वाले ही दे पाएंगे जवाब!

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार के कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नॉलेज की जांच के साथ अब उनके लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान क्षमता की भी जांच की जाती है. लगभग सभी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब कैंडिडेट्स के रीजनिंग स्किल को परखने के लिए पेचीदे और दिमाग घुमा देने वाले ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन सवालों को एक बार जरूर से सॉल्व करना चाहिए, बिना उसके जवाब के देखे हुए.

सवाल 1: एक आदमी बिना छतरी और बिना रेनकोट के बारिश में बाहर निकला, लेकिन उसके सिर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, बताओ कैसे?
जवाब: आदमी गंजा था.

सवाल 2: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपका है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं?
जवाब: आपका नाम

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: अगर 5 मशीन 5 मिनट में 5 चीजें बनाती हैं, तो 100 मशीन 100 चीजें बनाने में कितना समय लेगी?
जवाब: 100 मशीन 100 चीजें बनाने में 5 मिनट लेगी. 

सवाल 4: एक डॉक्टर और एक इंजीनियर दोनों एक ही लड़की के पिता हैं, लेकिन लड़की का सिर्फ एक ही पिता है, कैसे?
जवाब: डॉक्टर और इंजीनियर एक ही व्यक्ति हैं.

सवाल 5: ऐसा क्या है, जो हर इंसान के पास है लेकिन वह उसे देख नहीं सकता?
जवाब: वह है भविष्य और समय. भविष्य हम सभी के पास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!

सवाल 6: राम की मां के चार बेटे थे: सोम, मंगल, बुध और चौथे का नाम?
जवाब: चौथा का नाम राम है.

सवाल 7: अगर एक ट्रेन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो 80 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लेगी?
जवाब: 1 घंटा

सवाल 8: ऐसा कौन सा सवाल है, जिसका जवाब हमेशा अलग होता है?
जवाब: आपकी उम्र क्या है?

सवाल 9: एक कमरे में सिर्फ एक माचिस की तीली है और वहां मोमबत्ती, लालटेन और स्टोव रखा है, आप सबसे पहले क्या जलाएंगे?
जवाब: आप सबसे पहले माचिस जलाएंगे.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो जितना निकाली जाती है, उतनी ही बड़ी होती जाती है?
जवाब: ऐसी चीज गड्ढे या छेद है, जो जितना ज्यादा निकाली जाती है, उतनी ही बड़ी होती जाती है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: ब्रेन को हिला देने वाले रीजनिंग क्वेश्चन, जो हल करे वही जीनियस!

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsTricky Reasoning Questions

Trending news

मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी