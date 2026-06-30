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ऑपरेशन सिंदूर के सूरमाओं को मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, जानें सेना में किन कामों के लिए कौन-कौन से मेडल मिलते हैं?

Sarvottam Yudh Seva Medal: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) से सम्मानित किया है, आइए जानते हैं सेना में किन कामों के लिए कौन-कौन से मेडल मिलते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:15 AM IST
ऑपरेशन सिंदूर के सूरमाओं को मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, जानें सेना में किन कामों के लिए कौन-कौन से मेडल मिलते हैं?
Image Credit: medals name awarded in armySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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