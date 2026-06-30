/ऑपरेशन सिंदूर के सूरमाओं को मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, जानें सेना में किन कामों के लिए कौन-कौन से मेडल मिलते हैं?

Sarvottam Yudh Seva Medal: भारतीय सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी बेहतरीन सेवा और देश के लिए अहम योगदान के सम्मान में प्रतिष्ठित सैन्य पदकों से सम्मानित किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (चरण-2) में देश के अगले थलसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती सहित भारतीय सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल के 105 अधिकारियों और जवानों को अलग-अलग सैन्य सम्मान प्रदान किए.