महाराष्ट्र में 'घोस्ट हॉस्टल्स' का बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.62 करोड़ का फंड गायब; CAG की रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट की मानें तो मार्च 2024 तक महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा हॉस्टल्स थे जिन्हें फंडिंग दी जा रही थी. करीब 443 सरकारी और 2,388 सरकारी सहायता प्राप्त हॉस्टल्स में 2024 के बाद छात्र और छात्राएं नहीं रही हैं. जबकि, उससे पहले तक यहां पर 1,21,971 लड़के और 40,543 लड़कियां रहीं थी. रिपोर्ट में साफ है कि यहां पर 49 सरकारी हॉस्टल्स ऐसे हैं जो बिना सुपरिटेंडेंट के चल रहे थे और 5 ऐसे गर्ल्स हॉस्टल ऐसे जिन्हें पुरुष सुपरिटेंडेंट चला रहे थे. साल 2020 तक सरकार की ओर से 500 सरकारी हॉस्टल्स बनाने के लिए कहा गया था मगर ये टारगेट 443 हॉस्टल तक सीमित रह गया और वो भी तब जब करोड़ों रुपये की फंडिंग मिली हो.