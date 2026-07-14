महाराष्ट्र में 'घोस्ट हॉस्टल्स' का बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.62 करोड़ का फंड गायब; CAG की रिपोर्ट में खुलासा

Ghost Hostel Scam in Maharashtra: देश की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ और लापरवाही का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है. ये सनसनीखेज खुलासा महाराष्ट्र के 'घोस्ट हॉस्टल्स' से जुड़ा है. सालों से जिन हॉस्टल्स में परिंदा भी पर नहीं मारता था, उनके नाम पर करोड़ों रुपये का सरकारी फंड डकारा जा रहा था. इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की ताजा रिपोर्ट में हुआ है, जो सिस्टम की नाक के नीचे चल रही इस खुली लूट पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
महाराष्ट्र में जिन 6 हॉस्टल्स को करीब 1.62 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली, वहां पर एक भी छात्र नहीं थे. रिपोर्ट में इस तरह के हॉस्टल्स को घोस्ट हॉस्टल्स कहा जा रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि 4 सालों से छात्र सिर्फ कागजात पर दिख रहे थे लेकिन असल में वहां कोई नहीं था. रिपोर्ट में सामने आया कि जिस हॉस्टल्स को पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए तैयार किया गया था, वहां सरकारी फंडिंग तो आई लेकिन वहां पर फंड का पैसा नहीं लगा. पिछले 4 सालों में करोड़ों रुपये उन्हें दिए गए जिन्होंने वहां कुछ काम ही नहीं किया.
सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया कि जालना के मोदीखान हॉस्टल में फंड का एक पैसा नहीं लगा. कागजात पर 38 स्टूडेंट्स और सुपरिटेंडेंट का नाम दर्ज था. चार सालों में 18 लाख रुपये दिए गए. वहीं, जालना जिले के जाफराबाद में भी एक हॉस्टल 24 छात्रों के लिए तैयार है लेकिन वहां कोई भी नहीं है. जालना में इस तरह के चार जगहों पर घोस्ट हॉस्टल्स पाए गए.
रिपोर्ट की मानें तो मार्च 2024 तक महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा हॉस्टल्स थे जिन्हें फंडिंग दी जा रही थी. करीब 443 सरकारी और 2,388 सरकारी सहायता प्राप्त हॉस्टल्स में 2024 के बाद छात्र और छात्राएं नहीं रही हैं. जबकि, उससे पहले तक यहां पर 1,21,971 लड़के और 40,543 लड़कियां रहीं थी. रिपोर्ट में साफ है कि यहां पर 49 सरकारी हॉस्टल्स ऐसे हैं जो बिना सुपरिटेंडेंट के चल रहे थे और 5 ऐसे गर्ल्स हॉस्टल ऐसे जिन्हें पुरुष सुपरिटेंडेंट चला रहे थे. साल 2020 तक सरकार की ओर से 500 सरकारी हॉस्टल्स बनाने के लिए कहा गया था मगर ये टारगेट 443 हॉस्टल तक सीमित रह गया और वो भी तब जब करोड़ों रुपये की फंडिंग मिली हो.