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महाराष्ट्र में 'घोस्ट हॉस्टल्स' का बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.62 करोड़ का फंड गायब; CAG की रिपोर्ट में खुलासा

Ghost Hostel Scam in Maharashtra: एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां सालों से कोई छात्र गया नहीं उनके लिए लाखों रुपये की सहायता की जा रही थी. कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ कागज पर छात्र मौजूद थे और करीब 4 साल से लगभग 1.62 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:18 PM IST
महाराष्ट्र में 'घोस्ट हॉस्टल्स' का बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.62 करोड़ का फंड गायब; CAG की रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: Ghost Hostel Scam in Maharashtra

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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