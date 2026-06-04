लड़कियों ने बनाया रिकॉर्ड: पहली बार JEE Advanced 2026 में 10,000 से ज्यादा छात्राएं IIT के लिए क्वालीफाई

JEE Advanced 2026: इस साल जेईई एडवांस्ड के नतीजों ने एक नया इतिहास रच दिया है. पहली बार 10000 से ज्यादा छात्राओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश की दौड़ में जगह बनाकर ये साबित कर दिया है कि अब देश में STEM शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना रही है. एक आंकड़ों की मानें तो करीब एक चौथाई महिला उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा पास की है, जो अब तक की सबसे उच्च पासिंग प्रतिशत है. साल 2019 से आईआईटी में प्रवेश के लिए क्वालीफाई करने वाली छात्राओं की संख्या में करीब 89 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो 5356 से बढ़कर 10107 हो गई है.

दरअसल, आईआईटी में अतिरिक्त सीटों की योजना लागू होने के बाद इस वृद्धि को देखा जा रहा है. इस बार के जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने वाली महिलाओं की संख्या में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पहले इस परीक्षा में सिर्फ 33,249 महिला उम्मीदवार शामिल हुई थीं लेकिन इस बार 40,562 छात्राओं ने हिस्सा लिया. पास होने वाली छात्राएं 24.9 प्रतिशत रहीं. कुल मिलाकर करीब 56 हजार उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में सफलता हासिल की और कॉमन रैंक लिस्ट में जगह बनाई.

आईआईटी में नहीं, तो यहां पक्की कर सकते हैं सीट

10 हजार से ज्यादा क्वालीफाई छात्राओं ने जेईई एडवांस्ड की रैंक लिस्ट में तो जगह बना ली है लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद उनके लिए आईआईटी में सीट पक्की हो जाएगी. दरअसल, देश में 23 आईआईटी संस्थान हैं और करीब 20 हजार सीटें ही प्रदान की जाती हैं. कम सीट होने के कारण हर किसी को सीट मिलना मुश्किल है. ऐसी स्थिति में आईआईटी की जगह अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स पात्र होते हैं. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में सीट मिल सकती है.

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जानकारी के लिए बता दें कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा में लड़कियों की सफलता प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. साल 2018 में सिर्फ 13.47 प्रतिशत लड़कियां आईआईटी के लिए क्वालीफाई हुई थीं, लेकिन इसके बाद से आंकड़ा बढ़ता दिखा है. इस बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में सफल होने वाली लड़कियों का आंकड़ा बढ़कर करीब 25 फीसदी हो गया है.

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