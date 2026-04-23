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Girls Success in Exam Results: क्या लड़कियों का दिमाग सच में लड़कों से ज्यादा तेज होता है? 10वीं-12वीं रिजल्ट में हर साल कैसे मार जाती हैं बाजी, जानें पूरा सच

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 में फिर बेटियों का दबदबा देखने को मिला. क्या लड़कियों का दिमाग ज्यादा तेज होता है या इसके पीछे अनुशासन, फोकस और पढ़ाई का तरीका जिम्मेदार है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:17 PM IST
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Girls Success in Exam Results: क्या लड़कियों का दिमाग सच में लड़कों से ज्यादा तेज होता है? 10वीं-12वीं रिजल्ट में हर साल कैसे मार जाती हैं बाजी, जानें पूरा सच

यूपी बोर्ड के नतीजे आते ही हर तरफ एक ही शोर है 'बेटियों ने फिर मारी बाजी'... चाहे 10वीं की कशिश वर्मा और अंशिका हों या 12वीं की शिखा, नंदिनी और पूजा पाल, टॉपर्स की लिस्ट लड़कियों के नामों से भरी पड़ी है. महक, साक्षी और सिमरन जैसी छात्राओं की सफलता ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज्यादा तेज होता है? ये सवाल आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है. आखिर वो कौन सा राज है जिससे लड़कियां हर साल लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच छिपा है. 

टॉपर्स में बेटियों का दबदबा क्यों?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस बार भी लड़कियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि नंदिनी गुप्ता, श्रिया वर्मा, सुरभि यादव और पूजा पाल जैसे नाम टॉप लिस्ट में रहे. वहीं 10वीं में कशिश वर्मा, अंशिका वर्मा, अदिति और परी वर्मा जैसी छात्राओं ने बाजी मारी. यह पहली बार नहीं है, पिछले साल भी टॉपर्स में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हर साल बेटियां ही आगे क्यों रहती हैं?

क्या लड़कियों का ब्रेन ज्यादा तेज होता है?

विज्ञान के अनुसार यह कहना सही नहीं होगा कि लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज्यादा तेज होता है. हालांकि, दोनों के दिमाग की कार्यप्रणाली में कुछ फर्क जरूर होता है. रिसर्च बताती है कि लड़कियों का हिप्पोकैम्पस ज्यादा सक्रिय होता है, जिससे उनकी याददाश्त बेहतर होती है. साथ ही वे मल्टीटास्किंग में भी बेहतर होती हैं. उनके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच तालमेल तेज होता है, जिससे वे एक साथ कई चीजों पर ध्यान दे पाती हैं. लेकिन सफलता सिर्फ ब्रेन पर नहीं, बल्कि आदतों और मेहनत पर भी निर्भर करती है.

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क्या है सफलता का असली राज?

अधिक नंबर लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण अनुशासन और निरंतरता है. कई स्टडीज बताती हैं कि लड़कियां पढ़ाई में ज्यादा नियमित रहती हैं. वे समय पर होमवर्क करती हैं, अच्छे नोट्स बनाती हैं और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करती हैं. इसके अलावा उनमें इच्छाशक्ति भी ज्यादा मजबूत होती है, जिससे वे मोबाइल और मनोरंजन से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस कर पाती हैं. वहीं सामाजिक दबाव भी एक कारण है, जहां लड़कियां खुद को साबित करने के लिए पढ़ाई को ज्यादा गंभीरता से लेती हैं.

पढ़ाई का तरीका कितना अलग होता है?

लड़कियों और लड़कों के पढ़ने का तरीका भी काफी अलग होता है. लड़के अक्सर आखिरी समय में पढ़ाई करते हैं और जोखिम लेने की कोशिश करते हैं. वहीं लड़कियां लगातार पढ़ाई करने में विश्वास रखती हैं. वे समझकर पढ़ती हैं और उत्तर को साफ-सुथरे तरीके से लिखती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा अंक मिलते हैं. खासकर भाषा और लेखन वाले विषयों में उनकी पकड़ मजबूत होती है. 

प्रश्न 1: क्या वास्तव में लड़कियों का दिमाग लड़कों से तेज होता है?

 उत्तर: वैज्ञानिक रूप से बुद्धि (IQ) जेंडर पर निर्भर नहीं करती. हालांकि, लड़कियों के मस्तिष्क में 'हिप्पोकैम्पस' अधिक सक्रिय होने के कारण उनकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. साथ ही, लड़कियां 'मल्टीटास्किंग' और 'वर्बल स्किल्स' में लड़कों से आगे पाई गई हैं.

प्रश्न 2: हर साल लड़कियां ही टॉप क्यों करती हैं, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?

 उत्तर: इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 'अनुशासन' और 'निरंतरता' है. शोध बताते हैं कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक आत्म-अनुशासित (Self-disciplined) होती हैं. वे साल भर योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करती हैं और परीक्षा के समय मोबाइल या खेल जैसी इच्छाओं पर बेहतर नियंत्रण रख पाती हैं.

प्रश्न 3: क्या लड़कों और लड़कियों के उत्तर लिखने के तरीके में कोई अंतर होता है?

 उत्तर: हां, अक्सर लड़कियां 'प्रेजेंटेशन' और 'स्टेप-बाय-स्टेप' मेथड पर अधिक ध्यान देती हैं. उनकी भाषाई पकड़ और सुंदर लेखन शैली उन्हें अधिक अंक दिलाने में मदद करती है, जबकि लड़के अक्सर 'शॉर्टकट' और 'प्रैक्टिकल अप्रोच' अपनाते हैं, जिससे कई बार उनके नंबर कट जाते हैं.

प्रश्न 4: क्या लड़कियां केवल आर्ट्स और थ्योरी वाले विषयों में ही बेहतर होती हैं? 

उत्तर: बिल्कुल नहीं. पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों और 2026 के रिजल्ट से साफ है कि लड़कियां अब गणित और विज्ञान (STEM) जैसे कठिन विषयों में भी लड़कों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

प्रश्न 5: क्या सामाजिक परिवेश भी लड़कियों की सफलता में भूमिका निभाता है?

 उत्तर: निश्चित रूप से. समाजशास्त्री मानते हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा 'स्वतंत्रता' और 'अपनी पहचान' का जरिया है. वे इसे एक जिम्मेदारी और अवसर के रूप में देखती हैं, इसलिए वे अपनी पढ़ाई को लेकर लड़कों की तुलना में अधिक गंभीर और फोकस्ड रहती हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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