GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन सा है?

GK Trending Quiz: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ऐसे में क्या आपको पता है, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: किस जानवर को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है?
जवाब: ऊंट को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है.
सवाल 2: एक घंटा कितने सेकंड में बनता है?
जवाब: एक घंटा 3600 सेकंड में बनता है.
सवाल 3: अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं?
जवाब: अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं.
सवाल 4: भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था?
जवाब: भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था.
सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
जवाब: भारत का आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है.
सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे 'सुसु' के नाम से भी जाना जाता है.
सवाल 7: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.
सवाल 8: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल (Blue Whale) है.
सवाल 9: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है.
सवाल 10: भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल (सरीसृप) कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल किंग कोबरा है.
