GK Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है?

Trending Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.
Trending Photos
GK Trending Quiz: दुनिया भर में पक्षियों की अनेकों प्रजातियां हैं, जिनमें लगभग 11,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. ऐसे में क्या आपको पता है, वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ जनरल नॉलेज के इसी प्रकार के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं.
सवाल 1: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी.
सवाल 2: विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है.
सवाल 3: लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं?
जवाब: लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं.
सवाल 4: दुनिया का सबसे घना जंगल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे घना जंगल अमेजन बेसिन है.
सवाल 5: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?
सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
जवाब: क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है.
सवाल 7: भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय पेड़ पीपल कै पेड़ है.
सवाल 8: दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी?
जवाब: दिल्ली से पहले, भारत की राजधानी ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता थी.
सवाल 9: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स (Angel Falls) है, जो वेनेजुएला में स्थित है.
सवाल 10: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है?
जवाब: तोता एक ऐसा पक्षी है, जो इंसानों की आवाजों की नकल कर सकता है.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: वो कौन सा नोट है, जिस पर नजर नहीं आती महात्मा गांधी की तस्वीर? क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब