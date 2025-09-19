GK Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है?
Advertisement
trendingNow12929067
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है?

Trending Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है?

GK Trending Quiz: दुनिया भर में पक्षियों की अनेकों प्रजातियां हैं, जिनमें लगभग 11,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. ऐसे में क्या आपको पता है, वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ जनरल नॉलेज के इसी प्रकार के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. 

सवाल 1: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी. 

सवाल 2: विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं?
जवाब: लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं. 

सवाल 4: दुनिया का सबसे घना जंगल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे घना जंगल अमेजन बेसिन​​ है. 

सवाल 5: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
जवाब: क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है.

सवाल 7: भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय पेड़ पीपल कै पेड़ है. 

सवाल 8: दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी?
जवाब: दिल्ली से पहले, भारत की राजधानी ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता थी. 

सवाल 9: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स (Angel Falls) है, जो वेनेजुएला में स्थित है. 

सवाल 10: वह कौन सा पक्षी है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है? 
जवाब: तोता एक ऐसा पक्षी है, जो इंसानों की आवाजों की नकल कर सकता है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वो कौन सा नोट है, जिस पर नजर नहीं आती महात्मा गांधी की तस्वीर? क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizGK trending Quiz

Trending news

मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
;