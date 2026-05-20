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Hindi Newsशिक्षाजब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी, 5 सबसे गर्म साल और शहर कौन से रहे?

जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी, 5 सबसे गर्म साल और शहर कौन से रहे?

Highest Temperature Record in History: भारत के कई राज्यों में इस बार गर्मी ने जैसे अपना अलग ही तेवर दिखा दिया है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई शहरों में तापमान 45°C के करीब पहुंच चुका है, जिससे दिन में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है. क्या आप जानते हैं कि भारत में एक बार तापमान 50°C तक भी पहुंच चुका था?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 12:31 PM IST
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india highest temperature heatwave 50 degrees
india highest temperature heatwave 50 degrees

India Highest Temperature Recorded Cities: इस बार मई की शुरुआत में ही गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. तेज धूप और आग उगलती हवाओं ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दोपहर में घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा. लोग अभी से सोचकर घबरा रहे हैं कि अगर मई में ये हाल है, तो जून-जुलाई में गर्मी कितनी खतरनाक हो सकती है. देश के कई हिस्सों में तापमान 45°C के पार पहुंच चुका है. पिछले दिनों भारत के 22 शहरों में पारा 45 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया. उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार सुर्खियों में है, जहां लगातार तीन दिनों में तापमान 48.2°C तक पहुंच गया.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान और उत्तर भारत के कई शहरों में 47°C के पार भी तापमान जा सकता है. अगर हीटवेव का असर इसी तरह जारी रहा, तो भारत में 50°C तापमान का पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है. भारत में एक समय था जब पारा 50 डिग्री से भी ज्यादा था. आइए भारत के 5 सबसे गर्म साल और शहर बताते हैं जहां पर सबसे अधिक तापमान रहा था? 

भारत में कब 50 डिग्री के पार पहुंचा था तापमान?

साल 2024 में राजस्थान में 50 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया था. उस दौरान हवाएं भी आग की तरह थी और जमीन भी तप रही थी. उस दौरान कई राज्यों को रेड अलर्ट जॉन में डाल दिया गया था. लोगों को बिना वजह घर से बाहर न निकलने के लिए भी कहा गया था, खासतौर पर दोपहर में घर से न निकलने के लिए कहा गया था.

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साल 1956 में भी 50 डिग्री से ज्यादा था पारा

भयंकर गर्मी की जब बात होती है तो राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है. 1956 में भी यहां ऐसी गर्मी देखी गई थी कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. राजस्थान के अलवर का तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस हो गया था. कम संसाधनों के कारण लोगों को उस समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

भारतीय मौसम के इतिहास में हीटवेव का आतंक

1956 के बाद भारतीय मौसम इतिहास में सबसे भयंकर रिकॉर्ड उस वक्त दर्ज किया गया जब पारा 51 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था. साल 2016 में राजस्थान में 51 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया था. अब तक का सबसे ज्यादा तापमान ये ही है.

साल 2019 में भी अधिक तापमान दर्ज

भारत के मौसम के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड 2019 में दर्ज किया गया था. राजस्थान के चूरू में 50.8 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था.

साल 2022 में भी तापमान रहा सबसे अधिक

साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे अधिक तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्ज किया गया. इसके बाद ये जगह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक मानी जानी लगी. पहले इस शहर में 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है. इस साल भी यहां पर अधिक गर्मी देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन, दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्ध; एक 38 मिनट में हो गया था खत्म

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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