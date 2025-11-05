कुदरत का कमाल: इतने बड़े क्यों होते हैं हाथी के कान, सिर्फ सुनने के लिए नहीं ​बल्कि...

Elephant Ears: हर जानवर अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए जाना जाता है. इन जानवरों में हाथी भी शामिल है जो अपने विशालकाय शरीर और शक्ति के लिए जाना जाता है. बड़ा शरीर होने के कारण हाथी के बड़े कान भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी के इतने बड़े कान क्यों होते हैं. क्या इतने बड़े कानों के पीछे कोई वजह है या इनसे हाथी को कोई फायदा होता है. चलिए जानते हैं.

बॉडी को ठंडा करने का जुगाड़

इंसान जब मेहनत करता है तो शरीर से पसीना निकलता है जिससे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, लेकिन हाथी हम इंसानों की तरह पसीना नहीं बहा सकते हैं. इसका मतलब है कि हाथियों को अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे तरीके की जरूरत होगी. दरअसल, हाथी के बड़े कानों के स्किन के ठीक नीचे रक्त वाहिकाओं एक घना जाल होता है. जब हाथी कान फड़फड़ाते हैं जो कानों की गति इन ब्लड वेसल्स को हवा के कॉन्टैक्ट में लाती है. इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन ठंडा हो जाता है और जब ये ब्लड शरीर में सर्कुलेट होता है तो हाथी की बॉडी का तापमान भी कम हो जाता है.

ज्यादा गर्मी तो ज्यादा बड़े कान

ऐसा नहीं है कि सब हाथियों को एक ही आकार के कानों की जरूरत होती है प्रकृति ने भूगोल के हिसाब से सबका काम आसान किया है. अफ्रीकी हाथियों के कान आमतौर पर एशियाई हाथियों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए बॉडी को ठंडा करने के लिए थोड़े बड़े कानों की जरूरत होगी, जो नेचर ने उन्हें दिए हैं.

तरंगों को देते हैं दिशा

इसके अलावा हाथी के पतले और बड़े कान आसपास के वातावरण से साउंड की तरंगों को पकड़कर उन्हें आंतरिक कान की ओर मोड़ने में भी मदद करते हैं. इससे उन्हें दूर की और धीमी आवाज सुनने में आसानी होती है.

