GK Questions: किस जानवर के दूध का रंग काला होता है? अच्छे-अच्छे नहीं दे पाते सामान्य ज्ञान के इस सवाल का जवाब

1. खाने की कौन सी 2 चीजें कभी खराब नहीं होती हैं?

उतर:- कभी भी घी और शहद खराब नहीं होता है. दोनों चीजों में एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है और बिना फ्रिज में रखे भी सालों तक घी या शहद खराब नहीं होता है.

2. भेड़िया का असली नाम क्या है?

उत्तर:- भेड़िया का असली नाम वेयर वुल्फ (Werewolf) है जिसका मतलब मानव भेड़िया होता है. इसके अलावा वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस (Canis lupus) है.

3. लिम्नोलॉजी क्या होता है?

उत्तर:- लिम्रोजी को हिन्दी में सरोविज्ञान कहा जाता है. दरअसल, लिम्रोजी से महाद्वीपीय जल निकायों जैसे- नदियों, झीलें, आर्द्रभूमि और भूजल का अध्ययन करते हैं.

4. अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है?

उत्तर:- अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी है जिन्हें पहली महिला फाइटर पायलट भी कहा जाता है.

5. भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है?

उत्तर:- भालू को रीछ के नाम से भी जाना जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम उर्सिडे (Ursidae) है.

6. कौन सा जानवर है जिसके दूध का रंग काला होता है?

उत्तर:- मादा काला गैंडा काला दूध देती है. ये एक ऐसा दूध होता है जिसमें कम मात्रा में वसा (0.2%) होता है और बहुत पतला दूध होता है. काले गैंडे के दूध में प्रोटीन और फैट भी बहुत कम होता है.

7. कौन सा समुद्री जानवर रंग बदल सकता है?

उत्तर:- ऑक्टोपस

8. धरती पर सबसे तेज जानवर कौन सा है?

उत्तर:- चीता वो जानवर है जो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला माना जाता है.

9. मादा गधे को क्या कहा जाता है?

उत्तर:- मादा गधे को जेनेट या जेनी या कहा जाता है.

10. भोर का तारा किसे कहते हैं?

उत्तर:- भोर का तारा यानी मार्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है.

