GK Questions: क्या जानते हैं दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ का नाम?

GK Questions in Hindi: ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो करंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब की जानकारी रखें.
GK Questions in Hindi: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? या फिर किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं? भारत में ज्यादातर छात्र UPSC, SSC, UPPSC, MPPSC, RPSC समेत BPSC जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और इसके लिए तैयारी में पहले से जुट जाते हैं. अलग-अलग तरह के नोट्स को ध्यान में रखने के अलावा अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने की लगातार कोशिश भी करते हैं. करंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होना हर उस छात्र के लिए जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं. देश-दुनिया, साइंस, इतिहास और राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए. आज हम आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जीके के 10 सवाल-जवाब लेकर आए हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं.
सवाल 1:- दुनिया में कितने महाद्वीप हैं?
जवाब:- कुल 7 महाद्वीप हैं.
सवाल 2:- दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब:- प्रशांत महासागर
सवाल 3:- दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
जवाब:- हीरा
सवाल 4:- दुनिया का चक्कर लगने वाले व्यक्ति का क्या नाम है?
जवाब:- फर्डिनेंड मैगलन
सवाल 5:- दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब:- ऑस्ट्रेलिया
सवाल 6:- सूर्य ग्रह के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है?
जवाब:- बुध ग्रह
सवाल 7:- दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
जवाब:- माउंट एवरेस्ट
सवाल 8:- दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है?
जवाब:- नील नदी
सवाल 9:- भारत का वो कौन सा राज्य जो कहलाता है गुलाबी नगरी?
जवाब:- जयपुर
सवाल 10:- कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है?
जवाब:- मंगल ग्रह
