GK Questions: Gen Z क्या, अच्छे-अच्छे के छूट जाते हैं पसीने! ये है नेपाल की सबसे कठिन परीक्षा

GK Questions: भारत के पड़ोसी देश, नेपाल में जहां एक तरफ युवाओं के बीच नौकरी को ढूंढना एक मुश्किल भरा काम है. वहीं, दूसरी ओर यहां कई संख्याओं में Gen Z द्वारा हिंसा को बढ़ावा दे भी एक चिंता का विषय है. सोशल मीडिया के बैन होने पर नेपाल में Gen Z की हिंसा बढ़ती जा रही है. इस मुख्य कारण वहां की बेरोजगारी और लोगों का खाली रहना भी हो सकता है. वहीं, अगर बात करें पढ़ाई-लिखाई की तो क्या आपको जानकारी है कि नेपाल में कौन सी परीक्षा है जिससे सबसे कठिन माना जाता है? ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? नेपाल में किसमें करियर बनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? आइए ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में बताते हैं.

सवाल 1:- दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षा कहां होती है?

उत्तर:- विश्व भर की बात करें तो सबसे कठिन परीक्षा चीन में है. दरअसल, चीन की गाओकाओ (Gaokao) एग्जाम को सबसे कठिन माना जाता है. ये एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा है लेकिन बहुत मुश्किल से छात्र इसमें पास हो सकते हैं.

सवाल 2:- भारत में सबसे कठिन परीक्षाएं कौन-कौन सी हैं?

उत्तर:- भारत में आमतौर पर 5 परीक्षाओं को सबसे कठिन बताया जाता है. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC), कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), JEE मुख्य और JEE एडवांस्ड हैं जिन्हें सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है.

सवाल 3:- नेपाल में कौन सी परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है?

उत्तर:- नेपाल की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक लोक सेवा आयोग (PSC) है. इसे पास करना छात्रों के लिए थोड़ा कठिन होता है और सीमित सरकारी नौकरी हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

सवाल 4:- नेपाल में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम सबसे कठिन?

उत्तर:- पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा नेपाल में MBBS एंट्रेंस एग्जाम को सबसे कठिन माना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र एग्जाम देते हैं लेकिन कुछ ही उम्मीदवार पास हो पाते हैं. यहां एमबीबीएस के बाद सीए का एग्जाम कठिन माना जाता है.

सवाल 5:- नेपाल में कौन सी नौकरी है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है?

उत्तर:- मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नेपाल में सीएफओ और सीईओ जैसे कॉर्पोरेट अधिकारियों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है. ऐसे लोग जिन्हें कंपनी का अच्छा अनुभव और प्रदर्शन हैं तो उसके आधार पर हर महीने 700,000 नेपाली रुपये से अधिक सैलरी मिल सकती है.

सवाल 6:- नेपाल में क्या है अच्छा करियर ऑप्शन?

उत्तर:- यूं तो नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा करियर ऑप्शन बताया जाता है लेकिन सैलरी के लिहाज से नेपाल में CA एक अच्छा करियर ऑप्शन है. इसकी परीक्षा कठिन होती है लेकिन पास कर जाने वाले की जिंदगी बदल सकती है. हर महीने 50,000 से 150,000 नेपाली रुपये तक की कमाई हो सकती है. वेतन के अलावा अन्य बेनिफिट्स भी प्राप्त हो सकते हैं.

सवाल 7:- नेपाल में किस कोर्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है?

उत्तर:- नेपाल में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ये दोनों कोर्स बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन बी-टेक ज्यादा पसंद किया जाता है. इसलिए नेपाल का सबसे पसंदीदा कोर्स बीटेक कहलाता है.

