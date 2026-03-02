Advertisement
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: स्कूल के बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं ये सवाल, क्या आप जानते हैं जवाब?

GK Quiz: स्कूल के बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं ये सवाल, क्या आप जानते हैं जवाब?

GK Quiz: सामान्य ज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है. बस कुछ न कुछ जानने की लग्न मन में होनी चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं जो जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम के साबित होते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:54 AM IST
GK Quiz for Kids: ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितना पढ़ लिया जाए या सीख लिया जाए उतना कम होता है. आप अपने आस-पास की दुनिया के बारे में जितना जानेंगे उतने ही ज्यादा बुद्धिमान हो सकेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ सकेगा. सामान्य ज्ञान से दुनिया को समझा जा सकता है और हर तरह के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए कोई उम्र नहीं होती है और ना सीमा जितना ज्यादा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा उतनी ही जनरल नॉलेज की मजबूत नींव तैयार हो सकेगी. बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ाए रखने के लिए माता-पिता को किताबों से रूबरू, शिक्षा और जीवन से जुड़ी नॉलेज प्रदान करनी चाहिए. आइए 10 ऐसे जीके सवाल-जवाब जानते हैं जो बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं.

प्रश्न 1:- एक साल में कितने दिन होते हैं?

जवाब:- एक साल में 365 दिन होते हैं. अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं.

प्रश्न 2:- एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं?

जवाब:- 3600 सेकंड

प्रश्न 3:- कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है?

जवाब:- शेर को जंगल का राजा कहा जाता है.

प्रश्न 4:- मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है?

जवाब:- टैडपोल

प्रश्न 5:- अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं?

जवाब:- 21 व्यंजन

प्रश्न 6:- भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?

जवाब:- भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था.

प्रश्न 7:- भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम क्या है?

जवाब:- किंग कोबरा

प्रश्न 8:- विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब:- एशिया

प्रश्न 9:- साल का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है?

जवाब:- फरवरी

प्रश्न 10:- प्राथमिक रंग कौन-कौन से हैं?

जवाब:- लाल, पीला और नीला

