GK Quiz: 79 साल में देश आजाद फिर भी 451 साल गुलाम रहा भारत का ये राज्य

Goa Liberation Day 2025 GK Quiz: 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है. इसके पीछा का इतिहास क्या है? आइए इससे संबंधित सवाल के जवाब जानते हैं.

Dec 18, 2025, 03:25 PM IST
Goa Liberation Day 2025 GK Quiz: ब्रिटिश शासन से भारत को 1947 में आजादी मिल गई थी लेकिन देश का एक राज्य फिर भी गुलामी की जिंदगी जी रहा था जिस पर 451 साल तक शासन किया गया था. हालांकि, राज्य के लिए गुलामी से मुक्ति का दिन 19 दिसंबर रहा और फिर उस वहां के लोगों के लिए आजादी क्या होती है, ये जानना मुमकिन हो सका. 19 दिसंबर के इतिहास में किस राज्य के लिए दिन खास रहा, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

किस राज्य के लिए खास है 19 दिसंबर का दिन?

इतिहास के पन्नों में 19 दिसंबर का दिन गोवा राज्य के लिए खास है. ये वो दिन है जब उन्हें गुलामी से आजादी मिली थी और इस वजह से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा है.

19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस?

गोवा में 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है. इस दिन राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी जिसके बाद से राज्य में ये दिन गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है. इस दिन को गोवा में औपनिवेशिक अत्याचार पर जन इच्छा की जीत के तौर पर मनाया जाता है.

ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भी किसका गुलाम रहा गोवा?

भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल गई थी लेकिन फिर भी गोवा ऐसा राज्य रहा जो विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के साथ ही गुलामी में रहा. पुर्तगाली शासन ने गोवा पर कई सालों तक राज किया.

गोवा को कब मिली थी पुर्तगाली शासन से आजादी?

19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी. लगभग 451 साल तक पुर्तगाली शासन चलता रहा और फिर 1961 में इसे समाप्त किया गया. 19 दिसंबर का दिन भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए याद किया जाता है जिन्होंने पुर्तगाली शासन से आजादी दिलाई थी.

भारतीय सेना ने किया कब्जा

पुर्तगाली शासित गोवा पर जब भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया तब जाकर राज्य को 451 साल की गुलामी से आजादी मिल सकी. गोवा से पुर्तगाली अधिकारी कंट्रोल छोड़ने से मना करते रहे और इस वजह से भारत सरकार और पुर्तगाल के बीच काफी समय तक कूटनीतिक वार्ता भी चलती रही थी. शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाने के बाद भारतीय सरकार ने कूटनीतिक प्रयास अपनाएं और फिर गोवा को मुक्ति मिल सकी.

गोवा मुक्ति दिवस कैसे मनाया जाता है?

गोवा मुक्ति दिवस को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं. इस दिन राज्य में कई तरह के समारोहों होते हैं. एक उत्साह और मशाल जुलूस के साथ गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है. गोवा में तीन अलग-अलग जगहों से परेड को निकाला जाता है और सभी आजाद मैदान में एकत्रित होती हैं.

ये भी पढ़ें- Do You Know: सड़क पर दिखने वाली हर पट्टी के पीछे छिपा राज, जानें क्यों होती है सफेद और पीली पट्टियां?

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Goa Liberation Day

