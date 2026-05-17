Quiz: एक लड़की की उम्र 25 साल है लेकिन उसकी मां की महज उम्र 20 साल है, बताओ कैसे?

Top Gk Questions: आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य ज्ञान एक जरूरी सब्जेक्ट है तो इंटरव्यू राउंड की जब बात आती है तो उसमें कैंडिडेट्स की क्षमता को मापा जाता है और इसे मापने का आसान तरीका होता है सवाल करना.

सवाल 1 - ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा था?

जवाब 1 - ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था.

सवाल 2 - पिस्तोल का आविष्कार किसने किया था?

जवाब 2 - पिस्तोल का आविष्कार समल कोट ने किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3 - गाय का जीवनकाल कितने साल तक का होता है?

जवाब 3 - गाय का जीवनकाल 16 साल तक का होता है.

सवाल 4 - किस पक्षी का दिमाग उसकी आंखों से भी छोटा होता है?

जवाब 4 - शुतुरमुर्ग का दिमाग उसकी आंखों से भी छोटा होता है.

सवाल 5 - ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारतीय नहीं घूम सकते हैं?

जवाब 5 - उत्तर कोरिया में भारतीय नहीं घूम सकते हैं.

सवाल 6 - दुनिया पर राज करने वाला पहला राजा कौन था?

जवाब 6 - सरगुन द ग्रेट (शासनकाल 2334 - 2279 ईसा पूर्व) - सरगुन या अक्कड़ के सरगुन, ने दुनिया के पहले साम्राज्य, अक्कादियन साम्राज्य की स्थापना की. उन्होंने कई सुमेरियन शहर-राज्यों को जीत लिया और उन्हें एक नियम के तहत एकजुट किया.

सवाल 7 - एक लड़की की उम्र 25 साल है लेकिन उसकी मां की महज उम्र 20 साल है, बताओ कैसे?

जवाब 7 - ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी सौतेली मां है.

सवाल 8 - किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है?

जवाब 8 - कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है.

सवाल 9 - किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं?

जवाब 9 - अर्जेंटीना के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं.