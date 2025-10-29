ATM से लेकर BYB तक 8 फुल फॉर्म... जानकर कहेंगे- पहले क्यों नहीं था पता!

BYB Full Form: रोजमर्रा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसके असली मतलब से कई बार हम अनजान होते हैं. एक ऐसा ही शब्द BYB भी है जो आजकल युवाओं के बीच ज्यादा बोला जाता है. क्या आप इसके बारे में आप जानते हैं. इसके अलावा पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन जिसे ATM कहा जाता है उस शब्द का दूसरा भी मतलब है जिसका इस्तेमाल डेली लाइफ ज्यादातर लोग यूज करते हैं, आइए ATM से लेकर BYB तक 8 रोचक शब्द के फुल फॉर्म बताते हैं.

1. BTW का मतलब क्या होता है?

सोशल मीडिया पर एक दूसरे से चैट करने के दौरान BTW काफी इस्तेमाल किया जाता है. इस शब्द का अर्थ बाय दी वे (By The Way) होता है. हिंदी में इसका अर्थ- ‘वैसे या अरे हां’ है.

2. OYO का क्या मतलब होता है?

रूम या होटल की सर्विस देने वाली कंपनी OYO अक्सर चर्चाओं में रहती है. कपल फ्रेंडली के लिहाज से OYO रूम्स दुनिया भर में जाने जाते हैं. OYO का पूरा नाम ‘ऑन योर ओन’ (On Your Own) है. इस कंपनी की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल द्वारा की गई थी और मुख्य कार्यालय भारत में है.

3. ASAP का मतलब क्या होता है?

ASAP तो आपने सुना ही होगा. इसका पूरा नाम क्या है, जानते हैं आप? इसका पूरा नाम एज सून एज पॉसिबल (As Soon As Possible) है. हिंदी में इसका अर्थ- ‘जितना जल्दी हो सके’ होता है.

4. RIP का मतलब क्या होता है?

अक्सर किसी के डेथ हो जाने की सोशल मीडिया पोस्ट पर RIP लिखा देखा होगा. इसका इस्तेमाल श्रद्धांजलि या शोक प्रकट करने के दौरान किया जाता है. RIP की फुल फॉर्म रेस्ट इन पीस (Rest In Peace) है. हिंदी में इसका अर्थ- आत्मा को शांति मिले है.

5. ATM का पूरा नाम क्या है?

क्या आप भी ATM की फुल फॉर्म सिर्फ ऑटोमेटेड टेलर मशीन (Automated Teller Machine) जानते हैं. हालांकि. इसका दूसरा नाम At The Moment होता है. हिंदी में इसका मतलब- ‘अभी-अभी शुरू किया’ है.

6. FAQ का पूरा नाम क्या है?

FAQ की फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions) है. जब भी किसी विषय या टॉपिक से संबंधित सवाल-जवाब सेट तैयार करते उसे प्रजेंट करने के लिए FAQ सेक्शन पूरा किया जाता है.

7. BYB की फुल फॉर्म क्या है?

बोलचाल से लेकर चैटिंग में भी BYB का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. दोस्त एक दूसरे को इस तरह का शब्द बोलते हैं लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, अगर नहीं जानते तो बता दें कि BYB का अर्थ है- बी विद यू एवर्री टाइम (Be with you Every Time). हिंदी में BYB का अर्थ- ‘हमेशा तुम्हारे’ साथ होता है. इसका अर्थ अलग भी हो सकता है.

8. IDK का मतलब क्या है?

नॉर्मली बातचीत में IDK का इस्तेमाल होता है. खासतौर पर चैटिंग करते समय भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है- ‘आई डोंट नो’ (I Don't Know). हिंदी में अर्थ- ‘मुझे नहीं पता’ होता है.

