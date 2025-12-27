GK Quiz: बांग्लादेश में एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति, क्या जानते हैं भारत में प्रेसिडेंट बनने की योग्यता?

GK Quiz: देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति को माना जाता है जो भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर जाने जाते हैं. जबकि, देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है. हर देश में राष्ट्रपति से संबंधित अलग-अलग नियम और बनने की योग्यता है. बांग्लादेश में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है. अमेरिका में भी दो से ज्यादा बार के लिए कोई एक नेता राष्ट्रपति बनकर नहीं रह सकता है. भारत में कितनी बार एक ही शख्स राष्ट्रपति बन सकता है? किन योग्यता की जरूरत होती है? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? आइए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सामान्य ज्ञान (General Knowledge) सवाल जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है?

भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी भी बार भी रह सकता है इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है.

सवाल 2:- सबसे ज्यादा समय तक किसने राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा किया है?

अब तक सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद हैं जो दो बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल पूरा किया है.

सवाल 3:- भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है?

भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं जो इस पद को सुशोभित करने वाली 12वीं राष्ट्रपति थीं.

सवाल 4:- भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए किन योग्यता की जरूरत होती है?

भारत में राष्ट्रपति बनने की दावेदार पेश करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए. किस भी सरकारी लाभ या पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए. इसके अलावा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना भी जरूरी होता है.

सवाल 5:- भारत में राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए?

भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र तय नहीं है. जबकि, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है.

सवाल 6:- भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?

भारत के पहले राष्ट्रपति भारतरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद हैं.

