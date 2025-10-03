GK Quiz: ऐसा कौन सा जानवर जो लगातार 3 साल तक रह सकता है खड़ा? जानें ऐसे ही 10 सवाल-जवाब

GK Quiz on Animal: दुनिया भर में कई तरह के जीव-जंतु हैं. सभी किसी न किसी खासियत या अन्य कारण से जाने जाते हैं. अगर आप पशु-पक्षियों के बारे में जानना पसंद करते हैं और काफी इंटरेस्ट रहता है तो कुछ मजेदार सवाल के जवाब शायद आप जानते ही होंगे. जैसे- कौन सा जीव ज्यादा उम्र तक जीवित रहती है? कौन सा पक्षी उड़ते समय सो सकता है? किस जीव के एक नहीं तीन दिल होते हैं? आदि. अगर ऐसे सवाल के जवाब नहीं जानते हैं तो आइए फटाफट आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं तो पशु संबंधित सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- कौन सा जानवर लगातार 3 साल तक खड़ा रह सकता है?

उत्तर:- घोड़ा एक ऐसा है जानवर है जो 3 साल तक खड़ा रह सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाला जीव कौन सा है?

उत्तर:- बोहेड व्हेल सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रह सकता है. 200 साल से ज्यादा उम्र होने तक जीवित रहता है.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा जानवर जो लगातार 2 दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है?

उत्तर:- ऊंट बिना पानी के दो दिन तक जिंदा रह सकता है.

सवाल 4:- ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ने के दौरान लंबे समय तक सो सकता है?

उत्तर:- स्विफ्ट नामक पक्षी उड़ने के दौरान काफी लंबे समय तक सो सकता है.

सवाल 5:- ऐसा कौन सा नर जीव जो बच्चों को देता है जन्म?

उत्तर:- ऑक्टोपस बच्चे को जन्म दे सकता है.

सवाल 6:- कौन सा जानवर सबसे तेज स्पीड से दौड़ सकता है?

उत्तर:- चीता सबसे तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है.

सवाल 7:- ऐसा कौन सा समुद्र जीव जिसके हैं तीन दिल?

उत्तर:- ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं.

सवाल 8:- ऐसा कौन सा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता?

उत्तर:- कंगारू कभी पानी नहीं पीता है.

सवाल 9:- कौन सा जीव भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है?

उत्तर:- खाना न मिलने या भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है.

सवाल 10:- दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी होती है?

उत्तर:- साइबेरियन टाइगर नामक बिल्ली सबसे बड़ी होती है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: भारत का वो कौन सा नोट जिस पर नहीं है महात्मा गांधी की तस्वीर? जानें पहली बार किस भारतीय करेंसी पर दिखे थे बापू जी